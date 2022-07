Capital El Ayuntamiento cobrará por la zona azul más de 300.000 euros al año viernes 01 de julio de 2022 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba además la licitación del contrato de suministro, gestión y mantenimiento de equipos informáticos y soporte digital para un total de 240 puestos de teletrabajo El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local la prórroga, por un año, del contrato de la concesión del servicio de regulación de parada y estacionamiento en vías públicas, adjudicado por acuerdo también de la Junta de Gobierno Local, en marzo de 2011, a la mercantil ‘Dornier S.A.’ Se trata de la segunda prórroga de las cuatro previstas en este contrato. La prórroga en este caso se extenderá desde el 2 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 y por este periodo el Ayuntamiento percibirá la cuantía de 336.712,44 euros, en concepto de canon fijo de la concesión, incrementado con la actualización del IPC. Además de lo anterior, y de acuerdo a las condiciones de la concesión, el adjudicatario abonará otra cantidad variable consistente en el seis por ciento de la recaudación bruta anual de las tasas, sin deducción de clase alguna. Taxis adaptados Además de lo anterior se ha aprobado la convocatoria anual de subvenciones de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en régimen de concurrencia competitiva, a profesionales del taxi que presten servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida correspondiente a 2022, por un importe total de 40.000 euros. Esta cuantía viene a contribuir a la financiación de los mayores gastos de los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. Además de seguir ayudando, un año más, al sector del Taxi en la ciudad, esta medida incide en la apuesta municipal por hacer de Almería una ciudad más accesible para todos, línea de subvención que en breve se verá completada con aquella otorgada para gastos de amortización de los vehículos adaptados. En los últimos años, el servicio de taxis en Almería ha pasado de dos vehículos adaptados a dieciséis totalmente adaptados a personas con movilidad reducida. Dotación teletrabajo Entre los veintiocho puntos del Orden del Día de la Junta de Gobierno celebrada hoy viernes se ha incluido la aprobación del expediente de cEn el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea y los fondos Next Generation, este contrato permitirá al Ayuntamiento la dotación de 200 equipos informáticos y servicios de soporte para un total de 240 puestos de trabajo digital, permitiendo así cubrir las necesidades del Ayuntamiento en la prestación de los servicios municipales a través del teletrabajo, proporcionando al empleado del Ayuntamiento de Almería el dispositivo, herramientas y el entorno seguro que necesita para desarrollar sus funciones de forma no presencial. Policía Local Se han adjudicado además dos contratos menores de suministro de material para la Policía Local. El primero, material de intervención para la Policía Local, a la empresa ‘Meigo Innovación S.L.’ por importe de 13.213,20 euros. Este contrato incluye el suministro de 34 cascos y 47 escudos antidisturbios con sus correspondientes fundas protectoras. El segundo de los contratos adjudicados refiere el suministro de munición de prácticas de tiro para la Policía Local, a la empresa ‘Borchers S.A.’, por importe de 6.999,92 euros. Pago proveedores La Junta de Gobierno Local ha aprobado también hoy el dato del periodo medio de pago global a proveedores mensual, correspondiente al mes de mayo de 2022, que se cierra en 16,49 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.