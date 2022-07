Capital Un imán de diseño inspirado en Almería anima a "asomarse" a la cultura viernes 01 de julio de 2022 , 15:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal del Área, Diego Cruz, y la ilustradora almeriense Celia Coe han presentado este nuevo formato que supondrá un ahorro de costes en papel y el consiguiente respeto al medio ambiente El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha estrenado el mes de julio presentando un nuevo formato de difusión de la programación cultural municipal. Se trata de un imán de diseño exclusivo que incluye un código QR que enlazará a la web donde se podrá consultar toda la programación, comprar entradas y, también, estar informado al instante de cualquier imprevisto de última hora, sorteos y otros asuntos de actualidad, tal y como ha detallado el concejal delegado del Área, Diego Cruz, que ha estado acompañado por la ilustradora almeriense Celia Coe y, finalmente, por varias de las personas contemporáneas que aparecen en este primer diseño, que será renovado periódicamente para que también puedan ser coleccionables. Su objetivo es suplir en un 90% la difusión en papel, manteniendo un 10% operativo para personas que lo soliciten en ese formato. Cruz ha explicado el origen de este nuevo formato, recordando que “poco después de la finalización del Estado de Alarma ya estábamos apostando por la Cultura Segura, celebrando cientos de eventos y manteniendo la actividad del sector cultural y, a su vez, ofreciendo a los almerienses una vía de escape ante esos momentos tan complicados, cuando nuestra vida estaba muy condicionada a los datos de incidencia. Esa incidencia que en muchas ocasiones nos obligó a aplazar algún evento, cambiarlo de fecha, o de ubicación… Esto provoca que la información a los almerienses fuese muy dinámica y cambiante, unas características que no permite un programa trimestral en papel, como hemos hecho siempre antes de la pandemia”. Ante esta situación y valorando también tanto el ahorro de costes como lo que supone para el respeto al medio ambiente, “decidimos apostar por crear un nuevo formato: un imán de diseño atractivo, que con un código QR llevara a esa información actualizada con mayor frecuencia y a los posibles cambios”. Antes, 12.000 unidades de programas en papel tenían un coste aproximado de 3.500 euros, ahora, crear 8.000 unidades de imanes tendrá un coste aproximado de 1.560 euros. El principal formato será el de imán, pero también estará presente en otros espacios como son banderolas, mupis, cartelería, tótems y vinilos. “Se repartirán en primer lugar en los espacios culturales del Ayuntamiento de Almeria como son el Auditorio Maestro Padilla, Teatro Apolo, Biblioteca Central Jose Maria Artero, Bibliotecas periféricas y Museos de Almería, dando prioridad al público que consume cultura, y, posteriormente, se repartirá por colectividades, colegios y otras asociaciones”, ha detallado Diego Cruz. La autora de esta primera imagen, Celia Coe, ha señalado que “el diseño nos permite asomarnos a la cultura y ver una ciudad activa, llena de inspiración y color, donde la música, el cine, la pintura, la arquitectura, el deporte y la reflexión tienen cabida. En sus personajes hay guiños a Nicolás Salmerón, Carmen de Burgos, Pérez Siquier, el cine de Sergio Leone y otros muchos detalles reconocibles para los almerienses. Tengo la suerte de estar rodeada de personas que se dedican a la cultura y también muchos de ellos se ven representados. En definitiva, gente que promociona la cultura y que a través de sus actos hace que Almería esté viva”, ha concluido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

