El Ayuntamiento colaborará en el 75º aniversario de la SAFA

Ramón Fernández-Pacheco les ha trasladado la voluntad del Ayuntamiento de "planificar actividades conjuntas para celebrar los 75 años de esta institución por la que han pasado miles de almerienses"



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha reunido con el director de la SAFA-Almería, Luis López, y el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Alfredo Casas, para abordar vías de colaboración de cara a la conmemoración del 75 aniversario del centro educativo este próximo curso.



Acompañado del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, el alcalde les ha traslado “máxima colaboración” por parte del Ayuntamiento con el objetivo de “planificar actividades conjuntas que nos permitan visibilizar los 75 años de esta institución por la que han pasado miles de almerienses”.



Por su parte, desde la dirección del centro han explicado su intención de que este próximo curso “toda la ciudad de Almería viva el aniversario del colegio”. Para ello, han propuesto la posibilidad de realizar una exposición de fotografías de estos 75 años, así como otras actividades de carácter lúdico y solidario. Para perfilar estas acciones, han quedado emplazados a otra próxima reunión.



La SAFA- Almería, Escuelas Profesionales Sagrada Familia, pertenece a la Fundación Benéfico-Docente SAFA y se compone de varios centros educativos repartidos por las distintas provincias de Andalucía. En Almería abrió sus puertas hace ahora 75 años, en la calle Gerona, para más tarde trasladarse a la calle Luque y después al Barrio Alto, donde se encuentra hoy en día.



Actualmente SAFA-Almería se ha convertido en un moderno centro educativo, dotado de las instalaciones necesarias para dar enseñanzas a los siguientes niveles educativos: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica. Su plantilla la componen más de 44 profesores que atienden a más de 700 alumnos.

