Capital El Ayuntamiento completa en La Almadraba la sustitución de toda la señalización viaria lunes 18 de julio de 2022 , 16:04h Con una inversión de más de 17.400 euros, el Área de Seguridad y Movilidad ha repintado todos los pasos de cebra y reordenado las zonas de aparcamiento para vehículos de cara a este verano El Ayuntamiento de Almería ha completado, a través del Área de Seguridad y Movilidad, la sustitución de toda la señalización vial, tanto vertical como horizontal, de la barriada de La Almadraba de Monteleva y, al igual que se hiciera en el barrio de Cabo de Gata, las nuevas señales vienen a mejorar la movilidad y, con un material especial anticorrosivo, ofrecer mayor seguridad a conductores y peatones. El área que coordina la concejala María del Mar García Lorca ha invertido un total de 17.416,28 euros en la mejora de la señalización de esta barriada de cara a este verano cuando se ve incrementada su población y el número de visitantes que disfrutan de su playa. El proyecto, que ha desarrollado la empresa 'Villar, S. A', incluye la sustitución de todas las señales y el repintado de todos los pasos de cebra. Asimismo, y según explica la responsable del área, se ha aprovechado para reordenar algunas calles hasta ahora de doble sentido y que van a pasar a ser de un único sentido de circulación. Igualmente se van a aclarar todas las zonas de aparcamiento de vehículos de modo que sea más seguro y más fácil de cara a los meses de verano cuando la barriada se llena de turistas y de almerienses que acuden a La Almadraba. Frente a la oxidación La nueva señalización vertical, que comenzaba a instalarse el pasado mayo, viene a sustituir a la anterior "muy desgastada y oxidada por la cercanía al mar", indica la concejala, que ha apuntado que la nueva es del tipo conocido como "de cajón cerrado", un modelo que ya se ha instalado previamente en la barriada de Cabo de Gata y que "aguanta mejor las inclemencias del tiempo". Asimismo, la pintura que se ha utilizado para los pasos de cebra y el resto de señalización horizontal es también especial "y se adapta a la última normativa del Ministerio de Fomento para todo lo que tiene que ver con señalización horizontal".

