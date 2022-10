Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia El Ayuntamiento de Adra celebra el Día Internacional de las Bibliotecas con un coloquio y un cuentacuentos jueves 20 de octubre de 2022 , 11:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actividad infantil tendrá lugar este viernes, 21 de octubre, y la charla ‘Mujer y trabajo’ noticiasdealmería.com El Ayuntamiento de Adra celebrará el Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre, con la organización de dos actividades totalmente gratuitas. La primera de ellas, tendrá lugar este mismo viernes, 21 de octubre, a las 18:30 horas y va dirigida a los más pequeños. Se trata del cuentacuentos ‘¿Dónde está?’, que va a desarrollar de la mano de ‘El Mundo de Bicho Verde’ en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. Para disfrutar de este evento, en el que los niños y niñas descubrirán la magia de los libros, es necesario hacer una inscripción previa, por la limitación de aforo. Una reserva de plaza que debe realizarse en la Biblioteca o a través de una llamada telefónica al 950 560 154. Por otro lado, el Ayuntamiento celebrará la charla-coloquio ‘Mujer y trabajo’, con la escritora Ana María Callejón. Durante acto, que tendrá lugar a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal, se sortearán dos ejemplares de la obra de Callejón. Además, se pondrán a la venta más ejemplares y la recaudación obtenida irá destinada al Centro Nacional de Investigación Oncológica. Con estas dos actividades, el equipo de Gobierno de Manuel Cortés pretende seguir fomentando entre la ciudadanía, tanto entre los más pequeños como entre los adultos, el hábito lector, por los muchos beneficios que reporta a nivel cognitivo y emocional. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

