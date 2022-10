Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Desmantelado un supermercado de droga en El Ejido jueves 20 de octubre de 2022 , 10:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fueron intervenidos 503 gramos de cogollos de marihuana, 165 papelinas de cocaína, 44 gramos de cocaína, 33 papelinas de heroína, 19,52 gramos de heroína, 150 euros y una pistola entre otros efectos noticiasdealmeria.com Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en El Ejido dos nuevas plantaciones de marihuana, en dónde a la vez se vendían sustancias estupefacientes a modo de supermercado de la droga. Hay tres personas detenidas, y dos en búsqueda y captura por estos hechos. La Operación Toxicity desarrollada por la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido, en colaboración con la Policía Local, culminó el pasado día 14 de Octubre con el arresto de cinco personas, y la aprehensión de 426 plantas de marihuana, 33 lámparas, 42 balastros, 7 extractores de aire, y 8 máquinas de aire acondicionado. Los registros se llevaron a cabo en tres inmuebles de un mismo edificio de la calle Aristóteles, dónde además los agentes desmantelaron un punto de venta de droga muy activo, que además creaba una gran alarma social. A modo de supermercado de la droga, la Policía Nacional y Local encontraron gran variedad de sustancias estupefacientes, preparadas en dosis para su venta, así como diferentes sustancias de corte para adulterar su contenido más puro. Variedad de sustancias Durante los registros llevado a cabo de manera simultánea, fueron intervenidos 503 gramos de cogollos de marihuana, 165 papelinas de cocaína, 44 gramos de cocaína, 33 papelinas de heroína, 19.52 gramos de heroína, 18 gramos de hachís, 150 euros en efectivo, y tres balanzas de precisión. Una vez en dependencias de la Policía Nacional en El Ejido, y tras una exhaustiva revisión de los efectos intervenidos, los agentes hallaron una pistola escondida en el interior del comprensor de una máquina de aire acondicionado. Además, técnicos de la compañía Endesa procedieron al desenganche de la totalidad de las acometidas de energía de las viviendas que componen el barrio, hasta 80, dado que todas estaban conectadas de manera fraudulenta a la red eléctrica, sin que su consumo quedase registrado en un contador. Los tres detenidos, todos ellos varones y con antecedentes anteriores por delitos contra la salud pública, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de El Ejido en funciones de guardia, acusados de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Por su parte, el juzgado actuante ha establecido dos requisitorias de búsqueda y captura para otras dos personas investigadas, las cuáles se han intentado sustraer de la acción de la justicia. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

