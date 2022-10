Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar El Ayuntamiento de Adra lleva la educación vial al Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente miércoles 12 de octubre de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Consistorio ha entregado libros y cuadernillos al Aula Hospitalaria, para que niños y jóvenes ingresados en este Centro “puedan continuar sus enseñanzas” noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Adra ha entregado al Hospital Universitario Poniente un lote de libros y cuadernillos de actividades sobre Educación Vial. La concejala de Salud y de Movilidad y Seguridad, Patricia Berenguel, y agentes de la Policía Local, ha visitado el Área de Pediatría del Hospital Universitario Poniente junto al director gerente, Pedro Acosta Robles, quien les ha enseñado las instalaciones de la Unidad, incluyendo el Aula Hospitalaria, y la terraza de la unidad, abierta a pacientes y familiares. El Aula Hospitalaria del Hospital Universitario Poniente atiende a pacientes de 3 a 16 años, que han de permanecer hospitalizados, garantizando la continuidad de su proceso educativo y ofreciéndoles también la posibilidad de realizar actividades lúdicas y de ocio, que les ayudan a normalizar el paso por el hospital y favorecen su recuperación física y emocional. Durante la visita, concejala, director y agentes han estado acompañados de la directora de Enfermería, Consuelo Artero; el director Médico, Francisco Cañabate; la subdirectora de Enfermería, María Teresa Segura; la gestora de Cuidados de Pediatría, Isabel Hernández; y la maestra del Aula Hospitalaria, Mercedes Ortiz. Juntos hicieron un recorrido por la Unidad de Hospitalización de Pediatría, incluyendo el Aula Hospitalaria, donde se ofrece atención educativa a los menores hospitalizados. El Hospital Universitario Poniente, dentro de su estrategia de Humanización, denominada 'Poniente Contigo', cuenta con un proyecto llamada 'Biblioteca para pacientes', que se nutre de donaciones de la ciudadanía, de profesionales y de instituciones públicas, como esta del Ayuntamiento de Adra. Los libros donados son puestos a disposición de pacientes, familiares y acompañantes, para ofrecerles una alternativa de ocio con la que llenar el tiempo que han de pasar en el hospital. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

