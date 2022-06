Capital El Ayuntamiento de Almería apuesta por un control “ético” de las palomas lunes 13 de junio de 2022 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Contrata una empresa especializada en el control de fauna silvestre e invasora con el objetivo de implantar medidas de control sanitario y poblacional de, entre otras, estas aves y evitar su superpoblación El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato de los servicios para el control de la población de fauna silvestre e invasora en Almería, a la empresa ‘Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.’, por un importe total de 96.674,16 euros y para un periodo global de 2 años. El objetivo con esta contratación es el de controlar y reducir, de forma particular, la población de palomas en la capital y evitar que una superpoblación de este tipo de aves, principalmente, puede llegar a ser un problema de salud pública mediante la transmisión de enfermedades zoonósicas. Además de lo anterior, las palomas degradan el patrimonio arquitectónico, el mobiliario urbano y la vegetación. En la linea de trabajos que ya viene realizando el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sosteniblidad Ambiental y en colaboración con la Universidad, ´para el control y reducción de fauna silvestre (cotorras), la contratación de este servicio servirá al Consistorio en el objetivo de una progresiva reducción de palomas empleando métodos “éticos", según ha señalado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez. Además de velar por la salud pública y el bienestar de los ciudadanos mediante el control de la población de diferentes especies de aves, artidactilos, reptiles…, con capturas selectivas y a un menor impacto de especies invasoras, como el caso de palomas o cotorras, sobre fauna y flora autóctona, este servicio pretende además alcanzar “unas condiciones higiénico sanitarias adecuadas del estado de los edificios públicos y privados, en no pocos casos afectados por la presencia estas aves, así como el de su control sanitario”. De acuerdo al pliego que rige esta contratación, la adjudicataria procederá a un censado de la población de las especies perteneciente principalmente a las familias Columba, Charadriiformes y Psittacidae,Corvidae, pudiendo efectuarse sobre otras; el control de su población mediante capturas y el control de la puesta; e informar y concienciar a la ciudadanía, evitando en la medida de lo posible dar de comer a estos animales. “Pretendemos, en definitiva, una reducción de la población de palomas libres en nuestra ciudad, hasta un nivel adecuado según criterios de salud pública, sanidad animal, sanidad ambiental, bienestar de los animal. Los medios empleados en la reducción del censo deberán cumplir con toda la normativa vigente y especialmente sobre materia de Bienestar Animal”, ha recalcado Vázquez. Se buscará además, como parte de este plan de actuación, encontrar una reubicación de la población capturada, en lugares ecológicamente apropiados”, ha subrayado la portavoz municipal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

