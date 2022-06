Capital El Ayuntamiento aprueba la urbanización de la Plaza Anzuelo en La Chanca lunes 13 de junio de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Junta de Gobierno Local aprueba además el proyecto para la reparación estructural e impermeabilización de los elementos de cubierta del aparcamiento existente bajo la Plaza San Pedro A propuesta del Área de Urbanismo e Infraestructuras, en Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Almería ha aprobado, definitivamente, el proyecto de urbanización de la Plaza Anzuelo y su entorno, en el barrio de La Chanca, promovido por Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en el marco de las actuaciones del PERI de La Chanca. Prácticamente sin urbanizar en la actualidad, la zona de intervención ocupa una superficie total de 7.950 m². Los trabajos proyectados cuentan con un presupuesto de ejecución material de casi un millón de euros, exactamente, de 938.415,36 euros. que contiene este proyecto de urbanización. El plazo máximo de ejecución de estas obras es de 18 meses. Las obras de urbanización que contempla este proyecto comprenden demoliciones y movimiento de tierras, instalación de redes (alcantarillado, abastecimiento de agua, instalación eléctrica), alumbrado, la dotación de algunas zonas verdes y de mobiliario urbano. La operación, promovida por la Junta de Andalucía, a través de AVRA, se incluye en un proceso de rehabilitación general del barrio, propuesta urbanística que en este caso se caracteriza “por la apertura de una secuencia de viales paralelos, peatonales o rodados, según los casos, siguiendo las curvas de nivel y que terminan confluyendo en la Plaza del Anzuelo”, ha explicado la portavoz municipal, María del Mar Vázquez, hoy en rueda de prensa para explicar el contenido de los acuerdos, este entre ellos, elevados el pasado viernes a Junta de Gobierno. De esta forma, viales y plaza se entienden como una continuidad de espacios libres que, dando servicios a las viviendas de nueva planta que allí se construyan, desarrollan criterios de permeabilidad respecto de la totalidad del barrio, garantizando su integración con éste. Plaza San Pedro Como parte de los acuerdos adoptados el pasado viernes fue también la aprobación del proyecto de reparación estructural e impermeabilización de los elementos de cubierta del aparcamiento existente bajo la Plaza San Pedro, con una inversión de 90.563,72 euros y un plazo de ejecución de dos meses, El proyecto aprobado viene a definir el contenido de las obras dirigidas a la reparación estructural y la impermeabilización de la cubierta del aparcamiento bajo la Plaza de San Pedro, así como la mejora de la parte superior, que será objeto de un tratamiento particular posteriormente, según ha adelantado Vázquez, mejorando la pavimentación de la Plaza y la dotación de juegos infantiles. Playas En relación a los servicios que el Ayuntamiento presta en las playas de la capital y en el marco del Plan de Playas para este año se adjudicaron el pasado viernes tres contratos. El primero de ellos, de obra, para la instalación, puesta a punto y desmontaje de los aseos de las playas urbanas; el segundo, de puesta a punto, mantenimiento y acondicionamiento para hibernaje de los aseos de las playas; ambos han sido adjudicados a la empresa ‘Construcciones y Reformas Juysa S.L.’ por importe de 17.221,20 y 17.735,58 euros, respectivamente. El tercero de los contratos adjudicado está dirigido a la mejora del mobiliario de señalización y reposición de cartelería de las playas urbanas de la capital Este contrato se ha adjudicado a la empresa ‘Zixom Business Management S.L.’, por importe de 17.801,52 euros y un plazo de ejecución de tres semanas. “Mediante este contrato se procederá a reparar el mobiliario urbano de señalización y la reposición de la cartelería necesaria para dar cuenta a los usuarios de los servicios y protocolos de uso de las playas de la ciudad. Asimismo se prevé la limpieza y puesta a punto del conjunto de la señalética que se encuentra en los paseos marítimos”, ha explicado Vázquez. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

