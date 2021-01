Capital El Ayuntamiento de Almería destina 1,26 millones de euros a servicios esenciales a los más vulnerables sábado 23 de enero de 2021 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La principal inversión, y que suma más de 830.000 euros, va destinada a ayudas de emergencia a las familias y acogida a ‘sin techo’, se completa con 430.000€ más en convenios con ONG y el Tercer Sector



El Ayuntamiento de Almería lleva destinados más de 1,2 millones de euros en políticas sociales desde el inicio de la pandemia del coronavirus. La principal inversión, y que supera ya los 830.00 euros es la que tiene que ver con ayudas de emergencia a las familias, la acogida a personas sin hogar o la colaboración con otras administraciones como la Junta de Andalucía para dar continuidad (también durante el confinamiento) a programas como el reparto de alimentos entre escolares o el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio.



Desde el primer momento, tras el primer decreto de estado de alarma, el Ayuntamiento dio prioridad a las políticas sociales para atender, de forma urgente, a los más vulnerables en la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Una crisis que ha desembocado también en crisis económica y social, asegura la concejal delegada del Área de Familia, Igualdad y Políticas Sociales. Paola Laynez mantiene toda la maquinaria del área a pleno rendimiento y los cuatro Centros de Servicios Sociales Comunitarios no han dejado de trabajar ni un momento, asegura.



Centros que han atendido una media de más de 400 llamadas diarias en los momentos más difíciles de la pandemia y que entre marzo y junio llevaban atendidas a más de 6.000 familias, un 60% de las cuales “nunca antes habían sido usuarias de este servicio”.





Más de 1.800 expedientes de ayuda

Se han tramitado desde marzo más de 1.800 expedientes de ayudas a familias vulnerables que han recibido un montante de más de 830.000 euros. La batería de medidas, que se ha ido adaptando a las necesidades que han ido surgiendo, se ha visto completada con otras dirigidas a llegar a más personas a través de diferentes ONG y también a aquellos colectivos más vulnerables como son las personas con capacidades diferentes que han sufrido un parón en sus terapias y, por tanto, un retroceso en su evolución.



En esta linea, el Ayuntamiento ha firmado más de una veintena de convenios con asociaciones del Tercer Sector por valor de más de 429.00 euros y que les han permitido ofrecer terapia y atención a sus usuarios, también a domicilio y en los momentos más duros de confinamiento. Unas ayudas que han quedado completadas con los más de 150.000 euros destinados a Cruz Roja (a través de dos convenios) para ayudar a los más vulnerables de forma más rápida y directa o los convenios suscritos con Banco de Alimentos o Cáritas diocesana. Aparte, el Ayuntamiento ha destinado casi 9.000 euros a adaptar el Albergue Juvenil de la Junta de Andalucía como segundo centro municipal de acogida y que, entre marzo y junio ha dado cobijo a 200 personas sin hogar con un coste mensual cercano a los 100.000 euros.





Medidas sociales amparadas por otras económicas

En total, 1.259.820 euros destinados a dar respuesta social rápida a quienes peor lo están pasando a consecuencia de la pandemia. Una cantidad que se ha multiplicado por varias decenas si se tiene en cuenta las medidas económicas que desde marzo y hasta hoy mismo ha adoptado y sigue adoptando el Ayuntamiento para aliviar a las miles de familias que han tenido que cerrar temporalmente sus negocios, que han echado definitivamente la persiana o que han visto disminuir sus ingresos considerablemente.



Todas estas medidas van acompañadas de otras dirigidas a reactivar Almería en el momento en el que la situación sanitaria lo permita con el objetivo último de preservar el mayor número posible de empresas y, por tanto, de empleos. Y es que, tal y como ha señalado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, tan importante es implementar medidas urgentes como lograr que la ciudad esté lo más preparada posible para afrontar el ‘día después’ de la pandemia.



Por lo pronto, y ante esta tercera ola de contagios por COVID, el Equipo de Gobierno apela a la responsabilidad individual y colectiva para evitar aglomeraciones y aquellas actividades que puedan conllevar riesgo de propagación del coronavirus. En este marco, los Centros de Servicios Sociales mantienen la atención al público a través de cita previa que se obtiene en los siguientes números de teléfono:







***Rambla Belén-Amatisteros: 950 236200



***Casco Antiguo: 950 270511



***Nueva Andalucía: 950 22 6183 No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.