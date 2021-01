Capital Seis ofertas para la redacción del proyecto de un aparcamiento en el Casco Histórico sábado 23 de enero de 2021 , 18:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo y consejera delegada de la Empresa Municipal 'Almería XXI', Ana Martínez Labella, asume la intención de abordar la ejecución del mismo este año, una vez definido el proyecto





La Empresa Municipal de la Vivienda, 'Almería XXI', ha recibido seis ofertas al procedimiento de licitación abierto para la redacción del proyecto y dirección de obra del aparcamiento que se construirá en el solar municipal situado entre las calles Arráez y Milagro.



A partir de ahora se estudiarán las diferentes ofertas para la contratación de la redacción del proyecto que, con un presupuesto base de licitación de 109.498,95 euros, vendrá a definir las características de esta infraestructura con la que se pretende dotar al Casco Histórico de plazas de aparcamiento para residentes.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de 'Almería XXI', Ana Martínez Labella, espera que “a lo largo de este año quede definido el proyecto constructivo sobre la parcela de 561,49 m2 y se liciten las obras”, de forma que se pueda iniciar, a su vez, la venta y/o alquiler de las plazas que resulten de dicho proyecto que, de acuerdo a las previsiones municipales, puede rondar el número de cincuenta y cinco.



Martínez Labella ha insistido en el “compromiso” del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y del Equipo de Gobierno para “impulsar” la transformación y revitalización del Centro Histórico, haciendo de él un espacio “más habitable, atractivo para residir y emprender”. Al mismo tiempo ha recordado que la dotación de aparcamiento es otra de las “demandas” que se viene reiterando por residentes, solución que pretende ahora afrontar la Empresa Municipal de la Vivienda “con el suelo que dispone en esta parte de la ciudad”.



Un proyecto éste que la edil popular viene a sumar a las actuaciones municipales urbanísticas que, en materia de accesibilidad o movilidad, se han ejecutado o se vienen proyectando para el Casco Histórico para la puesta en valor de la zona desde el punto de vista turístico, cultural o patrimonial y que tienen como epicentro La Alcazaba, la Hoya, San Cristóbal o la Plaza Vieja y sus respectivos entornos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.