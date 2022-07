Provincia El Ayuntamiento de Berja renueva el pavimento en varias de sus calles viernes 01 de julio de 2022 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos han comenzado en el barrio Cerro de San Roque El Ayuntamiento de Berja ha comenzado los trabajos para renovar el pavimento de las calles Los Almendros, Romero y La Calerilla en los tramos en los que se encuentra deteriorado. Las obras se han iniciado esta semana en el barrio Cerro de San Roque, retirando el firme en mal estado de un tramo de la cuesta de Los Almendros y que con el nuevo pavimento verá mejorada la seguridad de los viandantes que transitan a diario por esta calle. Los siguientes puntos sobre los que se actuará será la calle Romero en el Cerro Matadero y en la cuesta de La Calerilla, en ambas se sustituirá la capa de pavimento por una nueva de hormigón. Estas dos intervenciones fueron aprobadas en la Junta de Gobierno Local de finales del pasado mes de mayo, por lo que se espera que su ejecución se realice en los próximos días. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

