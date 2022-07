Provincia ‘Ciencia al fresquito’ regresa con actividades para toda la familia viernes 01 de julio de 2022 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Zújar, Alanís, Encinas Reales, El Garrobo, Albuñuelas, Valencina de la Concepción, Cártama, Doña Mencía y Guadalcanal son los primeros municipios en sumarse a esta iniciativa, que comienza este domingo su cuarta edición. Las exposiciones, los talleres y la observación del cielo nocturno y los ‘scape room’ basados en enigmas relacionados con la ciencia vuelven a recorrer la geografía andaluza. ‘Ciencia al fresquito’ da pistoletazo de salida a su cuarta edición, a la que ya se han sumado Albuñuelas, Zújar (Granada), Encinas Reales, Doña Mencía (Córdoba), Cártama (Málaga), Alanís, El Garrobo, Guadalcanal y Valencina de la Concepción (Sevilla). La agenda de divulgación estival regresa, con renovadas propuestas para llevar la ciencia y el conocimiento a todos los públicos. Los vecinos de Zújar serán este domingo los primeros en disfrutar en plena naturaleza de la nueva programación, a través de una ruta geológica organizada en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Los monitores de CEA El Acebuche guiarán a los aventureros por una ruta, en recorrido circular, por los cerros de este municipio, invitándolos a ver con nuevos ojos paisajes familiares. La intuición y el ingenio serán las herramientas claves del ‘escape room’ científico que se instalará el próximo jueves 7 de julio en Alanís, organizado junto al Ayuntamiento y con la colaboración de Engranajes Ciencia. Desde las 20 horas, los participantes podrán adentrarse en las entrañas de este laberinto, comenzando en una habitación cerrada en la que deberán superar con conocimiento y ciencia distintas pruebas para poder escapar. Más tarde, a partir de las 21 horas, los alanisenses podrán participar en ‘Quédate helado con… experimentos al fresquito’, taller de divulgación que invita a colocarse la bata de laboratorio para conocer las formas de trabajo de distintas ramas de la ciencia y, así, familiarizarse con el instrumental y algunos de los procedimientos más usados en investigación. De cara al sábado 9 de julio, los amantes del senderismo tendrán una nueva oportunidad de profundizar en las características geológicas de Andalucía mediante una ruta en Encinas Reales. Esta vez, los responsables del paseo serán los divulgadores de Turismo Rural Gorafe, quienes resolverán todas las dudas y curiosidades de este entorno de la comarca subbética. CIENCIA AL FRESQUITO

El proyecto 'Ciencia al Fresquito' ha sido seleccionado por tercer año por la FECYT en su convocatoria de ayudas y forma parte de su catálogo de Prácticas Innovadoras en Cultura Científica. Una forma de reconocer el valor de esta propuesta, que en sus tres ediciones ha ganado presencia en 150 municipios andaluces y ha contado con la participación de cerca de 100.000 personas. A ellos este año se suman los colectivos en riesgo de exclusión, para los que se va a contar con la implicación de asociaciones y ONG especializadas. Si bien la agenda ha comenzado a andar, los Ayuntamientos, asociaciones, ONG, grupos de I+D o centros educativos pueden todavía proponer sus actividades para el periodo estival, que de nuevo cuentan con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junto a los talleres, rutas u observaciones, Descubre potencia esta año de manera especial sus exposiciones itinerantes 'De la Tierra al Universo', 'Cristales', 'Los Enlaces de la Vida' y, como novedad, 'Paseo Matemático al-Ándalus'. Una muestra que recorre la arquitectura andalusí a través de conceptos matemáticos y que recibido dos accésits en los Premios EXPONE a mejor exposición y como favorita del público. Para participar, las entidades y colectivos interesados deben acceder a https://fundaciondescubre.es/cienciaalfresquito para completar el formulario de solicitud, exponiendo su idea, y recibirán asesoramiento para su puesta en marcha. Junto a las entidades ya mencionadas, colaboran, entre otros, la Consejería de Educación y Deporte, las universidades públicas de Andalucía, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, el Observatorio de Calar Alto, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, el Observatorio de El Torcal, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Centro de Ciencia Principia, la Federación de Agrupaciones de Astronomía de España, la Red de Agrupaciones de Astronomía de Andalucía (RAdA), así como un buen número de promotores de turismo científico y personal

