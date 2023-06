Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento de la capital refuerza el dispositivo para San Juan martes 20 de junio de 2023 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de doscientos efectivos entre miembros de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Emergencias 112-Junta de Andalucía, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, participarán este años en el dispositivo de seguridad con motivo de la festividad de San Juan, dispositivo que se ha abordado en la reunión celebrada hoy por la Junta Local de Seguridad, presidida por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. En la reunión, a la que ha asistido también el subdelegado del Gobierno, José María Martín, han estado presentes responsables de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Emergencias 112-Junta de Andalucía, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y los concejales de Seguridad y Función Pública, María del Mar García Lorca; y Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, Diego Cruz. Un dispositivo que quedará activado 48 horas antes de la noche de San Juan, que se celebra el viernes, y que se iniciará con la señalización y restricción de aparcamiento que se producirá en la zona de El Palmeral de El Zapillo, en el que quedará ubicado el puesto de mando avanzado y medicalizado desde el que se coordinará todo el dispositivo de seguridad y emergencias y desde el que se velará por el normal desarrollo de las hogueras y el espectáculo pirotécnico organizado por el Ayuntamiento que, tradicionalmente, se desarrolla en el Espigón de la Térmica. La presencia de efectivos de Policía Local estará apoyada una vez más por otras fuerzas de seguridad, caso de Policía Nacional y Guardia Civil, garantizando la seguridad ciudadana y la prevención en la comisión de hechos delictivos. La Policía Local además acompañará en apoyo las labores de limpieza que siguen, también tradicionalmente, la celebración de esta festividad, de forma que las playas puedan ser disfrutadas con normalidad desde primera hora, compromiso garantizado desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética con un dispositivo especial. El dispositivo también se verá completado con el apoyo y refuerzo de Bomberos, en su caso con dos camiones que darán cobertura a la capital, desde el puesto avanzado de El Palmeral, y en Retamar, cubriendo la zona hasta Cabo de Gata. Las playas, activado ya el Plan de Playas, contarán con 20 socorristas hasta las dos de la madrugada, estableciéndose las torres de salvamento como puntos de apoyo a la labor itinerante que prestará también en el desarrollo de esta jornada Protección Civil. Bando Municipal Como todos los años, la celebración de la Noche de San Juan vendrá acompañada de la emisión de un Bando, rubricado en este caso por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en el que el Ayuntamiento de Almería recuerda que, de acuerdo a la vigente Ley de Costas, está prohibido mantener cualquier tipo de animal en la playa, así como la circulación de vehículos a motor y bicicletas por la arena y en los paseos marítimos, salvo por los espacios autorizados. En relación a la realización de fuego en las playas, está expresamente prohibido tanto en la arena como el uso de barbacoas y la utilización de bombonas de gas, excepto en aquellos eventos que tengan autorización previa del Ayuntamiento. En este sentido, con carácter excepcional, y previa autorización del Servicio Provincial de Costas, se permitirán las hogueras y barbacoas para la noche de San Juan, siendo responsabilidad de los usuarios dejar el lugar en perfecto estado, teniendo en cuenta que al día siguiente serán miles las personas que acudirán a disfrutar de nuestras playas y de nuestro clima. Limpieza playas Desde el Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética también se ha establecido un operativo especial con el objetivo de que las playas y los paseos marítimos estén en perfectas condiciones la misma mañana del sábado 24. El dispositivo se inicia a las seis de la mañana con la limpieza de las playas, por lo que está previsto que alrededor de las diez cualquier bañista pueda disfrutar de una arena y un paseo marítimo limpios. Para ello, la empresa concesionaria, Entorno Urbano, ha dispuesto y organizado un operativo para las playas urbanas y otros diferentes para Costacabana, Retamar y Cabo de Gata en el que participarán 132 personas y 50 máquinas especializadas. queda expresamente prohibido “hacer fuego en la arena o rocas de la playa, así como el uso de barbacoas o la utilización de bombonas de gas para hacer fuego. También la realización de botellones. Igualmente no se autorizarán ni permitirán las acampadas en las playas del término municipal, entendiendo por acampada la instalación de tiendas de campaña o de vehículos o remolques habitables” En base a la misma Ley de Costas, quienes hagan hogueras y barbacoas se exponen a multas que van desde los 600 euros, en base siempre a la Ley de Costas. Quienes hagan botellones pueden recibir una sanción de 300 euros en adelante. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

