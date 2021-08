El Ayuntamiento de Vera destina 100.000 euros en ayudas para la reactivación económica

martes 24 de agosto de 2021 , 16:08h

Se destinarán subvenciones de 1.000€ a los negocios que se hayan visto obligados a cesar su actividad y de 600€ a los que han disminuido sus ingresos un 75%, así como 1.000€ a los nuevos empresarios y autónomos afectados por los cierres





El ayuntamiento de Vera fue uno de los primeros en toda la provincia, junto con Almería capital, en anunciar un ambicioso plan de impulso y reactivación económica y social para el municipio “con el objetivo de paliar lo antes posible las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, e impulsar la actividad económica de Vera, otorgando liquidez a las empresas y autónomos de la ciudad para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, el mantenimiento de la actividad y el empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos”, según anunció en abril de 2020 el alcalde de la localidad, José Carmelo Jorge Blanco.



El Plan “VERA IMPULSA”, como así se denominó, contemplaba una serie de medidas concretas para dar respuesta a necesidades de la población y de los empresarios de la localidad por un importe estimado de 2,4 millones de euros, de los cuales se destinaron 259.000€ para apoyar a las PYMES, autónomos y empresas de la localidad con subvenciones de 1.000€ a todos aquellos negocios que se vieron obligados a cesar su actividad, y de 600€ a los que disminuyeron un 75% sus ingresos. En total se concedieron 187 ayudas de 1000€ y 120 subvenciones de 600€.



Transcurrido más de una año desde el anuncio de la primera línea de ayudas, el consistorio veratense es consciente de que “muchos negocios lo siguen pasando mal, por lo que estos nuevos 100.000 euros pretenden llegar a todos aquellos empresarios que no pudieron beneficiarse en la primera fase de ayudas por no cumplir algún tipo de requisito o por la falta de fondos”, según ha indicado el responsable de Hacienda, Alfonso Pérez Redondo, quien ha anunciado que “se prevé que las bases reguladoras de esta nueva convocatoria sean publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el próximo día 31 de agosto, trámite necesario para que se puedan empezar a tramitar las solicitudes de los interesados desde el Ayuntamiento, previsiblemente el miércoles día 1 de septiembre”. En este sentido, los interesados dispondrán de un plazo de quince días naturales, a partir del siguiente a la publicación del BOP para la solicitud de las ayudas.



El ayuntamiento ha detallado también que las nuevas líneas de ayudas dirigidas a los autónomos y empresarios del municipio, son incompatibles entre sí y con cualquier otra subvención recibida dentro del programa Vera Impulsa



y consistirán en una cantidad fija de 1.000€ a las personas físicas y jurídicas con o sin trabajadores a su cargo cuando la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de sus establecimientos y de 600€ a aquellos que no se han visto afectados por el cese de actividad, siempre y cuando hayan sufrido durante el año 2020 una reducción de su facturación de, al menos, el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria según concurrencia competitiva por orden de recepción de las solicitudes.



Por otro lado, las nuevas líneas de ayuda contemplan como novedad, subvenciones de 1.000€ dirigidas a los nuevos empresarios y autónomos que hayan abierto un negocio en el municipio de Vera, incluido en alguno de los epígrafes afectados por el cierre decretado por el rd. 465/2020, de 17 de marzo (que modifica art. 10 del rd. 463/2020, de 14 de marzo); después de la declaración del estado de alarma hasta el día 30 de abril de 2021.



Tanto los requisitos cómo la documentación a aportar por los interesados están recogidos en las bases de la convocatoria que se pueden consultar en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento a través de la web www.vera.es.