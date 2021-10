Capital El Ayuntamiento dejará de ingresar unos 6,5 millones en 2022 al declarar el TC nulo el impuesto de plusvalías martes 26 de octubre de 2021 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Ayuntamiento de Almería dejará de ingresar alrededor de 6,5 millones de euros en 2022, según los cálculos realizados por el Área de Economía y Función Pública, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado nulo el impuesto municipal de plusvalías, por lo que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha exigido al Gobierno "un fondo de compensación para los ayuntamientos para poder elaborar los presupuestos del año que viene y seguir ofreciendo los servicios públicos que demandan los ciudadanos".



Fernández-Pacheco afirma en unanota que en estas circunstancias "es casi imposible cuadrar unas cuentas ya de por sí mermadas después de que los ayuntamientos hayamos tenido que cargar sobre nuestro presupuesto la lucha contra el covid, porque más de año y medio después del inicio de la pandemia los ayuntamientos continuamos sin recibir ni un sólo euro de los 3.000 millones del fondo covid que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a transferir para paliar el gasto que supuso estar en la primera línea de batalla contra la pandemia".



A su juicio, "es urgente que la señora Montero dé explicaciones y, sobre todo, nos dé soluciones" después de que el Pleno del Constitucional haya declarado inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la ley de Haciendas Locales que establecen un método para calcular el denominado impuesto de plusvalía, por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza.



Para Fernández-Pacheco, "es prioritario que el Gobierno cree un fondo de compensación que nos permita recuperar los ingresos que vamos a perder" y, en segundo lugar, considera fundamental "disponer de una normativa que ofrezca seguridad jurídica sobre el cálculo del impuesto de plusvalía a los ayuntamientos".



En este sentido, ha anunciado la petición de una convocatoria extraordinaria y urgente de la Federación Española de la Municipios Españoles (FEMP) para "fijar una postura común de todos los ayuntamientos" tras este fallo del Tribunal Constitucional "que nos afecta a todos, independientemente de color político".



El primer edil almeriense ha recordado que hace tres años el Gobierno de Mariano Rajoy dejó en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que afectaba a este impuesto de plusvalías y que pretendía dar "seguridad jurídica en la gestión de ese tributo, y en este tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.