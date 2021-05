Capital El Ayuntamiento desarrollará 60.000 m2 de suelo junto a Carretera de Alhadra lunes 17 de mayo de 2021 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, felicita la aprobación inicial de la urbanización en el objetivo municipal de impulsar el desarrollo urbanístico de esta zona



Limitando al norte con la otra unidad de ejecución de este sector, la número 2; al sur con las calles Lavanda y Labradores, y al oeste con la calle San Antonio de Los Molinos y el colegio Jesús Redentor, la superficie de actuación que engloba esta unidad de ejecución es de 60.000 m2 sobre un total de 90.000 m2 que ocupa todo este sector, hasta la fecha sin posibilidad de desarrollo como consecuencia de la crisis y la falta de acuerdo entre los propietarios privados constituidos en Junta de Compensación.



La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha felicitado este “importante primer paso para el desarrollo de estos suelos. La aprobación inicial de la urbanización supone, sin duda, un impulso al desarrollo urbanístico de esta zona, demandada por los vecinos de la zona, y que ha topado en estos años atrás, como otros muchos sectores y zonas de la ciudad, con la crisis, impidiendo que arrancaran su desarrollo.



La ordenación de esta unidad de ejecución se estructura mediante dos viales principales, Paseo de La Pipa, en dirección norte-sur, y la calle Rosa Chacel, en dirección este-oeste, confluyendo en una gran rotonda. Entre las parcelas resultantes de la urbanización, como parcelas dotacionales, encontramos una parcela de equipamiento deportivo (2.800 m²), una parcela SIPS (600 m²) y Espacios Libres que engloban aproximadamente una superficie de 6.000 m².



La propuesta de aprobación inicial ahora será sometida a información pública antes de su aprobación definitiva.

