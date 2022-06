Capital El Ayuntamiento destaca el papel del voluntariado sábado 18 de junio de 2022 , 17:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bajo el lema ‘Salvando las distancias’, el Albergue Juvenil Inturjoven de Almería ha sido escenario hoy del X Encuentro Provincial de Voluntariado organizado por la Red de Entidades de Voluntariado de Almería (REVAL). Un evento que cuenta con la financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el apoyo de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, y que ha contado con la participación, en representación del Ayuntamiento, del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz. El edil municipal ha felicitado “a todos los voluntarios almerienses que hacen posible que, cada día, mejore la calidad de vida de quienes vivimos a su alrededor. El voluntariado llega donde a veces no pueden llegar las administraciones y dais vuestro tiempo y sois cercanía, apoyo, impulso y transformación de la sociedad, como queda patente en cada uno de vuestros encuentros”. Del mismo modo, Diego Cruz ha recordado que el voluntariado ha sido “más fundamental si cabe en estos dos últimos años en los que la cantidad de personas que precisaban de ayuda se ha visto aumentada por la pandemia y los efectos derivados de ella”. Desde REVAL, Manuel Márquez, ha reafirmado su compromiso para superar todo tipo de diferencias “intercambiando experiencias y recursos que nos permitan mejorar la situación de los más desfavorecidos, buscando alternativas conjuntas para superar cualquier tipo de dificultad económica, social, política o cultural, ‘salvando las distancias’, como dice el lema de este año”. Los organizadores son conscientes del valor que tiene el voluntariado, y han reflexionado sobre su papel diseñando este espacio de aprendizaje, de reflexión y debate acerca de la adquisición de competencias transversales en la acción voluntaria. La sesiones se han titulado ‘Desafiando actitudes’, ‘Explorando competencias’ y ‘Aprendiendo habilidades’, para concluir con cierre y conclusiones que compartirán en próximas fechas con todos los asistentes. Eminentemente práctico y participativo el Encuentro se ha estructurado mediante un equilibrio aprendizaje y participación “que nos ayudará a descubrir, reconocer y utilizar diferentes herramientas que posibiliten a las personas voluntarias la identificación de sus aprendizajes en el entorno del voluntariado”, dirigido a personas voluntarias, responsables de voluntariado, personal técnico o miembros de juntas directivas de entidades de voluntariado que desarrollen su actividad en la provincia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.