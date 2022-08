Capital El Ayuntamiento dispone ocho de los 27 millones de euros que aportará al soterramiento viernes 19 de agosto de 2022 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes elevar a Pleno una modificación presupuestaria para la financiación de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren y la adaptación de la estación a la Alta Velocidad por valor de ocho millones de euros de cara a 2022 a la espera de cerrar definitivamente --entre septiembre y octubre-- el acuerdo económico con el Gobierno y la Junta de Andalucía a través de la sociedad Almería Alta Velocidad (AAV) y que estima en 27 millones de euros en total la aportación municipal. En rueda de prensa, la concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, ha apuntado que "el acuerdo no se encuentra cerrado" pero "sí que hay una base sólida sobre la que se sigue trabajando", por lo que desde el Ayuntamiento han optado por avanzar en sus posibles aportaciones pese a que coste previsto en el proyecto podría aumentar en el acuerdo definitivo a consecuencia del alza de precios experimentado en los últimos meses. Así, de los 27 millones de euros que inicialmente le correspondería aportar al Consistorio para una obra valorada, según el proyecto básico, en unos 216 millones de euros, el pago "se aminoraría hasta los 13,5 millones" gracias al superávit sobre las cantidades ya entregadas a AAV y a la participación municipal de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tal y como había solicitado el Consistorio meses atrás y que, en principio, ha sido aceptado para ese acuerdo definitivo. Martínez Labella, quien no ha querido entrar en las aportaciones que deberá efectuar cada una de las administraciones hasta que no se cierre por completo el acuerdo, ha avanzado que será preciso suscribir un nuevo convenio de colaboración que sustituya al firmado el 7 de abril de 2010 para adaptar su contenido a la "realidad física y jurídica" de los terrenos en los que se realizará la obra, desde El Puche hasta la actual Estación Intermodal, actualizar los costes y definir las aportaciones de cada uno de los socios. "Ya se encuentra en fase de borrador el contenido del nuevo documento, un borrador en el que se recogen las obligaciones de las partes, entre ellas, las de contenido económico", ha explicado la edil quien ha especificado que las cantidades de cada administración serán "revisables a lo largo de la vida de ejecución del convenio" puesto que el importe de fondos europeos "podría variar, incluso anularse, en función del alcance de las actuaciones elegibles y del cumplimiento de determinados hitos". No obstante, el Ayuntamiento ha optado por adelantarse a la firma del convenio y, en base al borrador que estudian las tres administraciones, ya ha programado sus aportaciones para los próximos años, con una aportación de ocho millones de euros en 2022, otros 2,5 millones en 2023, y 1.545.000 euros para cada anualidad de 2024 y 2025. "Damos ese paso para que por nuestra culpa no haya ningún retraso y no se puede achacar al Consistorio cualquier peligro que se pueda producir sobre la llegada de los fondos europeos", ha detallado la edil, quien ha avanzado la aprobación de la modificación presupuestaria en un Pleno Extraordinario el martes 23 de agosto. "Es un paso firme y decisivo para la ejecución de esta importante obra que no puede demorarse ni un solo día. Siempre hemos dicho que estábamos preparados económicamente para afrontar nuestras obligaciones con el soterramiento y lo demostramos hoy con hechos", ha añadido. El proyecto para el soterramiento a través de la mejorada alternativa 1-2 de las opciones planteadas incluye el soterramiento del canal de acceso ferroviario desde el Puche hasta la Avenida del Mediterráneo, con una longitud aproximada de kilómetro y medio, y la ejecución de un nuevo vial de conexión transversal entre el edificio de la estación Intermodal y la estación histórica del ferrocarril, prolongando la calle de la Marina, así como el retranqueo de la playa de vías que se alineará con la cabecera del actual edificio de viajeros. Asimismo, la opción contempla desmantelamiento de los talleres de Renfe y su nueva ubicación en el Sector 20, así como la creación de un aparcamiento subterráneo de dos plantas ubicado bajo las dársenas de autobuses. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.