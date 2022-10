Capital El Ayuntamiento dota de seguridad jurídica a los mercados de Los Ángeles, Plaza Pavía y Quemadero lunes 03 de octubre de 2022 , 17:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez destaca que la concesión demanial “redundará en un mejor servicio a los almerienses” El Ayuntamiento de Almería ha culminado el procedimiento administrativo para dotar de seguridad jurídica a 27 puestos de los mercados municipales de Los Ángeles, Plaza Pavía y Quemadero durante los próximos 30 años. El Consistorio ha otorgado la concesión demanial de uso privativo y se ha formalizado con la rúbrica de las concesiones en el Salón de Plenos. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha asegurado que las concesiones “van a redundar en un mejor servicio con los exquisitos productos de kilómetro cero que tenemos en nuestra ciudad”. Asimismo, se ha mostrado “abierta a recibir cualquier sugerencia” con el objetivo de facilitar y reforzar la actividad que vienen desarrollando, antes de trasladar su felicitación a los comerciantes y al equipo de trabajadores municipales que ha ejecutado el procedimiento. Con esta firma, los comerciantes podrán continuar desarrollando su actividad con pleno respaldo legal. La licitación se puso en marcha en la primavera de 2019, pero la irrupción de la pandemia obligó a interrumpir el proceso que, unido a la complejidad que entrañaba por las nuevas exigencias legales, ha retrasado la resolución que establece la titularidad de los puestos. De este modo, el Ayuntamiento da respuesta a una demanda muy reivindicada por el colectivo de los vendedores de los distintos mercados municipales. Más allá de la complejidad de la tramitación, el procedimiento se ha desarrollado de una forma dialogada y consensuada con los comerciantes con el fin de dar más calidad al servicio que se presta. Por otra parte, cabe destacar que el Consistorio ya está trabajando en el procedimiento para otorgar la concesión demanial de más de una veintena de puestos de los mercados municipales. Una labor extensa cuyo objetivo es también ofrecer un marco de seguridad jurídica a quienes reciban su titularidad. Estos avances persiguen fomentar la actividad en los mercados municipales e impulsar el comercio tradicional con un apoyo sólido a los productos de la tierra. De hecho, los mercados constituyen uno de los pilares para el desarrollo y la dinamización social y económica de los barrios. La promoción, impulsada por iniciativa municipal a través de ‘Almería XXI, con una inversión total de 5,9 millones de euros, cuenta para su construcción con la subvención concedida por la Junta de Andalucía (1.117.218 euros) en el marco del ‘Plan Vive en 10 (4+6) VPO venta o alquiler c/opción a compra en San Cristóbal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.