Capital El Ayuntamiento educa en igualdad a más de 1.600 estudiantes de Secundaria y FP sábado 10 de abril de 2021 , 12:06h

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha señalado la "gran acogida" de este proyecto, enmarcado en el Pacto de Estado y subvencionado por el IAM



El Ayuntamiento de Almería, a través de su Delegación de Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha desarrollado un proyecto enmarcado en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), para prevenir la violencia de género en más de 1.600 estudiantes pertenecientes a siete centros de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional de Almería. Estos son el IES Cruz Caravaca, Maestro Padilla, Alhamilla, La Salle Chocillas, Río Andarax, Galileo y Almeraya, así como varias asociaciones de padres y madres de alumnos.



Con el proyecto se han realizado 100 talleres empleando herramientas tecnológicas, que han consistido en la realización de juegos de ‘escape room’, donde los participantes resuelven enigmas y construyen en equipo conclusiones sobre la violencia de género, en redes sociales, en el instituto y, en general, en sus vidas.



La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha señalado la “gran acogida” que han tenido estos talleres entre los más jóvenes. Visión que también comparte con los docentes que han participado que han valorado la experiencia como “muy positiva”, ya que los talleres se han realizado “con una metodología muy innovadora y participativa”. Asimismo, Laynez ha puesto de manifiesto “la importancia de seguir educando en materia de igualdad entre la población más jóvenes para, entre todos, conseguir que en el futuro no haya más violencia de género.”



Los talleres, realizados por la empresa Creativity and Consulting S.L.', se han desarrollado teniendo en cuenta todas las medidas anti-Covid necesarias.

