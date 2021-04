Deportes La EDM Lola Boxing enseña los valores de esta disciplina deportiva a los niños y jóvenes sábado 10 de abril de 2021 , 12:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la Escuela Municipal de Boxeo, que cuenta con 40 alumnos de diferentes edades





Hay escuelas deportivas que tratan de eliminar las barreras de los prejuicios para practicar su disciplina. Una de ellas es la EDM Club Lola Boxing. Dedicada al boxeo y capitaneada por la presidenta y entrenadora, Lola Martínez, trabaja a diario para formar a pequeños y jóvenes con el fin de situar al boxeo en el lugar que merece. Una disciplina que en la escuela municipal los niños practican sin contacto, bajo la denominación de Formas de Boxeo.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la escuela junto al concejal, Juanjo Segura, para arropar a los alumnos durante su entrenamiento y comprobar el talento que existe en este deporte. El primer edil ha charlado con los jóvenes deportistas y ha destacado “el trabajo que realiza la escuela Lola Boxing con los niños y jóvenes, el deporte no solo cultiva el cuerpo, sino también la mente. Y aporta una serie de valores que ayudarán en el crecimiento de los jóvenes”. A la vez, ha manifestado que “Almería es una capital de deporte, no solo por el número de instalaciones sino por la cantidad de gente que practica deporte y la diversidad de las disciplinas”.



De esta manera, ha reflejado que el Club Lola Boxing con sus 40 alumnos, “colabora con el Ayuntamiento de Almería en los Juegos Deportivos Municipales con su escuela y lo hace con muchos chavales que practican un deporte exigente para el cuerpo y la mente”. Los entrenamientos, han dado lugar a tres medallas -dos platas y un bronce- que han conseguido recientemente en el ‘Abierto Nacional de Clubes’ y que Ramón Fernández-Pacheco ha calificado como “el reflejo del trabajo bien hecho”.



Un trabajo que seguirá incrementando sus frutos con la puesta en marcha del Complejo Deportivo de Costacabana, como explicó el alcalde, “un centro que será uno de los mejores de Andalucía y España y que albergará tanto a su club como a su disciplina para que estos deportistas puedan entrenar con un ring y sientan las mismas sensaciones que cuando se suban a combatir, si actualmente son capaces de traer tantas medallas, el día que lo tengan, el boxeo que es un deporte con mucha solera y tradición, lo seguirán haciendo”.



Las escuelas deportivas municipales, como ha hecho referencia Lola Martínez, juegan un papel importante y destaca que “uno de los medallistas, Juan Manuel Rodríguez, con 14 años, logró una plata en Murcia y también participa en los Juegos Deportivos Municipales con la competición ‘Formas de Boxeo’ pese a ser distinta porque aquí no hay contacto”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

