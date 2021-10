Capital El Ayuntamiento encarga 50 chalecos antibalas para la Policía Local lunes 25 de octubre de 2021 , 16:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con estos serán 230 las unidades adquiridas por el Consistorio en los últimos años en el objetivo de lograr que cada agente pueda contar con este elemento personalizado

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, el expediente de contratación para el suministro de cincuenta chalecos antibala-antipunzón para la Policía Local, con un presupuesto de licitación de 30.514,87 euros. El plazo de entrega de los bienes objeto de este contrato, según recoge la propuesta que ha elevado a la Junta de Gobierno el área de Economía y Función Pública, no será superior a los tres meses, a contar desde la fecha de la firma, por el adjudicatario del acuerdo de adjudicación.



Pretende el Consistorio, a través del Área de Seguridad y Movilidad, seguir mejorando la dotación del personal operativo de Policía Local de Almería, en este caso con la adquisición de elementos fundamentales de protección policial, aumentado así la dotación de chalecos antibala-antipunzón para la Policía Local de Almería, a fin de lograr que cada agente pueda contar con este elemento personalizado.



En este sentido, la concejala María del Mar García Lorca ha recordado que con la compra de estos 50 chalecos, serán un total de 230 las unidades adquiridas por el Ayuntamiento en ésta y la anterior corporación.



Una medida que, como ha explicado la edil popular, responde al compromiso del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, de seguir dotando de los medios necesarios a los servicios de seguridad y emergencia locales para el mejor desempeño de sus tareas diarias, compromiso extendido también a una mayor dotación de personal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

