Deportes Nuevo triunfo para las hermanas pulpileñas, Ana y María Gómez lunes 25 de octubre de 2021 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Campeonas del torneo de tenis playa de Collado Mediano



Este fin de semana del 23-24 de octubre, las hermanas pulpileñas Ana y María Gómez se han desplazado hasta Madrid para disputar el Torneo Absoluto de Collado Mediano. La competición se disputó en dos grupos que jugaron a modo de liga, y unas semifinales y final después entre las dos primeras de cada uno. Tras conseguir el primer puesto en el suyo, Ana y María se enfrentaron a las segundas clasificadas del otro, llevándose la victoria por 61,64. En la final se midieron a Indre Sveikauskiene y Blanca, ganando 60,63 y erigiéndose así como campeonas.



Después de la medalla de oro y dos de plata conseguidas en el Campeonato de Europa Sub14, las hermanas Gómez se consolidan también en categoría absoluta y demuestran que están preparadas para competir en niveles superiores con expectativas de victoria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

