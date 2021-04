Capital El Ayuntamiento enseña la Biblioteca Central en el Día del Libro a través de Interalmería TV viernes 23 de abril de 2021 , 20:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Área de Cultura y la televisión municipal celebran la fiesta de los libros con el magacín ‘Almería is different’ desde la biblioteca El Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, junto a Interalmería TV, han celebrado hoy el Día del Libro adentrándose en la Biblioteca Central José María Artero, desde donde han emitido esta tarde el magacín ‘Almería is different’ y han enseñado a través de la televisión municipal los distintos servicios del corazón de la literatura y el conocimiento de la ciudad. Ante la imposibilidad de un acto multitudinario, el Ayuntamiento se ha apoyado en la pantalla que nos está acompañando durante la pandemia del Covid, y de la mano de Interalmería TV han desarrollado el programa dedicado al libro en la sala de Cultura Digital de la biblioteca, sin público. Hora y media con entrevistas conducidas por Alfredo Casas, salpicadas de recomendaciones de libros de almerienses, mientras Mónica Aldehuela enseñaba en las conexiones las diferentes áreas de la Biblioteca. La primera entrevista ha sido al concejal de Cultura, Diego Cruz, el cual ha presentado la 41º Feria del Libro, que se celebrará en el Paseo de Almería la próxima semana, del 28 de abril al 2 de mayo. Diego Cruz ha manifestado que “en Almería siempre que podemos sacamos la cultura a la calle y es lo que hemos querido hacer en el Día del Libro, y dadas las limitaciones actuales qué mejor forma que a través de la televisión municipal y el magacín en directo”. Además de Diego Cruz, el programa ha incluido entrevistas a Gema Sirvent, de la editorial Libre Albedrío, Antonio Jesús García ‘Che’, profesor, fotógrafo y escritor, y Alberto Cerezuela, gerente de la editorial Círculo Rojo y escritor. Además, se han realizado reportajes sobre la librería Bibabuk, Celia Viñas, y Mandarina Cuentacuentos. La celebración del Día del Libro ha incluido también la grabación de vídeos donde los lectores han ofrecido sus recomendaciones, las cuales se han emitido en Interalmería Tv y compartido en las redes sociales. Han participado en las recomendaciones los periodistas de Interalmería TV Mar Díez, María José Carrillo y Miguel Pérez de Perceval ‘Michel’; el actor Antonio Gómiz; Antonio Fernández, presidente de la asociación de profesionales y empresas de artes escénicas de Almería; Emilia Álvarez, directora de Asiento Vip, León Granda, director técnico de la EDM de Judo Alianza Ksv; Antonio Verdegay, CEO de Contraportada; los escolares Lola Ferre, María Terriza y Paco Herrerías; Adrián Díaz, profesor del IES Celia Viñas; y los alumnos del colegio Clara Campoamor. El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “este programa ha sido un prólogo perfecto para el arranque de la Feria del Libro, que comenzará la semana siguiente”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

