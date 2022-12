Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento entrega 8.000 tickets de descuento de aparcamiento a Ashal y Almería Centro jueves 01 de diciembre de 2022 , 16:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La iniciativa, con descuentos de hasta una hora, viene impulsada por el Área de Seguridad y Movilidad y apoyada por el Área de Promoción, en colaboración con el aparcamiento de Obispo Orberá El Ayuntamiento, a través de las Áreas de Seguridad y Movilidad y Promoción de la Ciudad y Comercio, ha hecho entrega esta mañana a los hosteleros de Ashal y comerciantes de Almería Centro de 8.000 tickets de aparcamiento para la distribución entre su su clientela en el objetivo de seguir apoyando y potenciar la actividad comercial local. En total, 8.000 tickets de descuento de una hora que la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha animado a su distribución y uso entre los ciudadanos que realicen sus compras en los comercios del centro, una medida impulsada por el Área de Seguridad y Movilidad, apoyada también por el Área de Promoción de la Ciudad y Comercio. El importe aproximado de esta colaboración municipal es de 12.000 euros. Acompañada precisamente del concejal del Área, Jesús Luque, del presidente de la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL), Pedro Sánchez-Fortún; y del presidente de Almería Centro, Antonio Martín, García Lorca ha explicado que esta nueva iniciativa para fomentar la actividad comercial, se extenderá hasta el próximo 31 de enero, quedando enmarcada como parte de las actuaciones que el Ayuntamiento viene realizando en apoyo al comercio y hostelería local”. Coincide esta iniciativa además con el periodo navideño y unas fechas en las que el centro de la ciudad acumula la celebración de destacados eventos, siendo mayor si cabe la afluencia de almerienses y visitantes que se acercan a la zona centro. “Animamos a quienes se acerquen al centro y hagan uso del aparcamiento de Obispo Orberá, compren y consuman en los establecimientos adheridos tanto a ASHAL como a Almería Centro, soliciten en ellos los tickets descuentos que ahora entregamos y se beneficien de la hora de aparcamiento gratuita que contienen estos”, ha explicado García Lorca, alentando además a comerciantes y hosteleros a ofertas desde sus establecimientos esos tickets. Los presidentes de ASHAL y Almería Centro, Pedro Sánchez-Fortún y Antonio Martín, han agradecido al Ayuntamiento de Almería esta nueva colaboración que se establece en el “compromiso” municipal para seguir colaborando con el sector hostelero y comercial”, insistiendo estos en el potencial que ambos sectores tienen “en la dinamización económica y el mantenimiento y creación de empleo local”. Esta campaña de descuentos que se traduce en la entrega de estos 8.000 tickets de aparcamiento para el ‘parking’ de Obispo Orberá tendrá “continuidad” con otras iniciativas similares “en las que ya estamos trabajando desde Movilidad y Promoción de la Ciudad”, ha anunciado María del Mar García Lorca, reconociendo en esta “ayuda” al comercio y hostelería del centro de la ciudad “un paso más en ese compromiso que el Ayuntamiento viene dedicando a impulsar y revitalizar el centro de la ciudad, más ahora en unas fechas tan señaladas en las que comercio y hostelería tienen depositadas tantas esperanzas”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

