Capital El Ayuntamiento entrega esta semana las llaves de la Escuela de Adultos de La Cañada domingo 25 de abril de 2021 , 18:56h El edil de Cultura, Diego Cruz, afirma que tras construir "en medio de una pandemia" el edificio que la alberga "ha habido que equiparlo" y lamenta "el uso partidista" del Psoe "para generar intranquilidad entre los alumnos"





El Ayuntamiento de Almería hará entrega esta semana de las llaves de la Escuela de Adultos de La Cañada a sus responsables académicos para que puedan continuar las clases en las instalaciones de la nueva Oficina Municipal Periférica, cumpliendo, de esta forma, con el compromiso adquirido con profesores y alumnos.



Así lo explica el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, quien lamenta “la permanente labor intoxicadora y manipuladora que el grupo municipal socialista ha venido realizando sobre un espacio que desde el primer momento iba a acoger la Escuela de Adultos porque así estaba contemplado y comprometido incluso antes del inicio de las obras, a pesar de no ser responsabilidad municipal, ya que depende de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero sí era lo más beneficioso para los mayores matriculados” debido a las dificultades de movilidad que para ellos suponía acudir a las instalaciones del IES Sol de Portocarrero, que provisionalmente acoge las clases.



Cruz recuerda que tras concluir las obras y ser recepcionado el edificio “en unas circunstancias complicadas debido a la pandemia, ha habido que acondicionarlo y equiparlo para que los alumnos pudieran dar clase en las mejores condiciones, algo de lo que han estado informados permanentemente tanto el director del Centro de Educación Permanente 500 Viviendas (CEPER), Trino Tortosa, donde queda adscrita la Escuela de Adultos de La Cañada, como la jefa de estudios, Lola Almécija, y los propios alumnos”. “También” -añade- “el grupo municipal socialista es conocedor de todos los pasos, pero desde el inicio de las obras han preferido desinformar y hacer ruido, haciendo un uso partidista y oportunista de este tema para generar intranquilidad entre el alumnado”.



Emplazado junto a la Plaza Antonio de Torres, en la confluencia de las calles Cedro y Don Luis Abad Carretero, el nuevo edificio municipal de La Cañada viene a ocupar, en forma de L, el solar resultante de la demolición llevada a cabo del anterior edificio. De acuerdo con el proyecto consensuado con los vecinos, el nuevo edificio dispondrá de una superficie de 327 metros cuadrados, con espacio para la Escuela de Adultos, la Oficina Periférica Municipal o la Federación de Pesca".

