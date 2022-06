Capital El Ayuntamiento está más cerca de tener el suelo para el acerado de Carretera de Níjar viernes 10 de junio de 2022 , 18:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se reúne con los vecinos de la zona para explicar con detalle el contenido de la negociación con los propietarios de suelo y de los proyectos a ejecutar La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha expresado el “firme propósito” del Ayuntamiento de Almería para alcanzar un acuerdo con los propietarios del suelo situado junto a la Carretera de Níjar, en el barrio de El Diezmo, que permita la ejecución de las obras de prolongación del acerado, mejorando así las condiciones de accesibilidad de esta zona. Así lo ha trasladado hoy a representantes vecinales, en un encuentro que ha mantenido para explicar el desarrollo de las actuaciones que, a nivel municipal, se vienen realizando con los propietarios para la consecución del suelo necesario que permita la ejecución de estos trabajos, avanzados incluso a nivel de proyecto. “El Ayuntamiento viene desde hace tiempo trabajando para dar solución a este problema, y así lo hemos trasladado en esta reunión. Una actuación que ha estado siempre condicionada a la obtención de suelo y al acuerdo con la propiedad, privada, que permitiera a la administración local ejecutar estas obras, entendiendo su necesidad”, ha explicado Martínez Labella, felicitando el que “por fín pueda trasladarse a los vecinos compromisos ciertos para una solución definitiva a esa demanda” En este sentido, ha explicado que “de acuerdo con las conversaciones que se han mantenido con los propietarios de suelo, esperamos que en un corto plazo, culminados los trámites necesarios, pueda materializarse la obtención del suelo necesario, estimada en algo más de 1.000 metros cuadrados, y ejecutar antes de final de año las obras de prolongación del acerado, a lo largo de todo el tramo que rodea la parcela”. Además de lo anterior, Martínez Labella ha anunciado a los representantes vecinales la decisión municipal de actuar también en el lado contrario de la calzada, ampliando su acerado y mejorando así las condiciones de seguridad peatonal en este tramo. Para ello, se ocupará parte de la parcela municipal existente entre Carretera de Níjar y calle San Luis, liberando además esa superficie del material acopiado en la misma. Responde así también al Ayuntamiento a las peticiones que, en este sentido, han realizado los vecinos de la zona, trasladando a los representantes vecinales el “compromiso” de mantenerles directamente informados y en todo momento de los avances que se produzcan en la negociación, acuerdos y desarrollo de las actuaciones de las que hoy se han planteado en esta reunión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.