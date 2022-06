Capital Una decena de asociaciones abordan la participación de la mujer en ‘Almería T-Integra con Empleo’ viernes 10 de junio de 2022 , 18:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El encuentro se desarrollará el lunes 13 en el Teatro Apolo y, con entrada libre, se debatirá sobre empleo y emprendimiento, asociacionismo, discapacidad y la participación social de la mujer Una decena de asociaciones almerienses abordan el papel de la mujer en la vida social, económica, laboral, familiar y asociativa de Almería y lo van a hacer en un encuentro que se celebra este lunes 13 de junio en el Teatro Apolo. Como proyecto del Ayuntamiento enmarcado en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), persigue el objetivo de fomentar la participación social de la mujer y dar a conocer cómo, a través de entidades sociales se pueden desarrollar herramientas para el empoderamiento colectivo de la mujer y la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres. Promover la creación de redes de intercambio de experiencias para poner en marcha nuevas propuestas de desarrollo son otros de los propósitos de este proyecto que, bajo el título ‘Jornadas de Participación en Asociaciones de Mujeres’, estará abierto a cualquier interesado hasta completar el aforo. Cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo, el proyecto ‘Almería T-Integra con Empleo’ persigue dotar de competencias profesionales a personas vulnerables del municipio a través de la realización de acciones formativas gratuitas, con prácticas profesionales no laborales y ayudas a la asistencia, que permiten, en la mayor parte de los casos, la obtención de certificados de profesionalidad. Además, este proyecto deja la puerta abierta a la organización de jornadas como la que el lunes se desarrolla en el Teatro Apolo de 9.00 a 14.00 horas y que contará con cuatro mesas de debate en las que, de la mano de distinas asociaciones almerienses y con apoyo de la adminsitración local, se hablará de mujer y participación. Cuatro mesas redondas Las mesas redondas son las siguientes: ‘Mujer, empleo y emprendimiento’ a cargo de la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería (ALMUR), Amalia Salvador, la presidenta de la Asociación de Mujeres Cooperativistas (GEA), María Inmaculada Idáñez, y con la directora provincial de FAECTA, Caridad Herrerías. ‘Fomento del asociacionismo y la participación social desde la Administración’, en la que intervendrán Oristela Janeiro, técnica de Atención a las Personas del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, y Consuelo García, coordinadora de Centros de la Mujer y directora del Banco del Tiempo. En la mesa titulada ‘Mujer y discapacidad’ intervendrán la presidenta de la Asociación de Mujeres con Discapacidad (LUNA), María Jesús Pérez, y la directora del área de Gestión Social y Corporativa de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Verónica Navarro. Por último, la mesa ‘Mujer y participación social’ contará con la participación de Encarnación Vázquez, del Secretariado Gitano; Pilar Castillo, en representación del Almería Acoge y CEPAIM; Josefa Santiago, de Camelamos Naquenar; y Belinda Pérez de la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería, AMAMA. Con entrada lilbre, el objetivo de la jornada es abrir diferentes líneas de debate e intercambio de experiencias para fomentar la participación social de la mujer almeriense. Y todo, en el marco de ‘Almería T-Integra con Empleo’ y bajo la idea de fomentar la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres a la hora del acceso al mercado laboral así como la igualdad de trato y la no discriminación, señala la concejala responsable del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que anima a las almerienses a participar, dejar oír su voz y escuchar las vivencias de otras mujeres en el ámbito de la participación social. La jornada está abierta a la participación de cualquier persona, previa inscripción. De este modo, las personas interesadas podrán descargar la solicitud de la web del Proyecto ‘Almería T-Integra con Empleo’ (https://almeriaintegra/jornadas/) o recogerla en las instalaciones de Ingenia Center, en el número 12 de la calle Alcalde Muñoz y entregarla en mano allí mismo o a través del correo electrónico [email protected] Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.