Capital El Ayuntamiento expropiará la manzana de las calles Hércules, Viña y Almanzor jueves 22 de julio de 2021 , 17:10h

Aprueba el inicio del expediente para la consecución del suelo necesario que permita seguir avanzando en los planes municipales para la transformación de este espacio, despejando las vistas de La Alcazaba



Casi dos meses después de anunciarse la intención municipal de iniciar los pasos dirigidos a la consecución del conjunto de viviendas que comprenden la manzana ubicada entre las calles Almanzor, Hércules y la calle Viña, al objeto de dar continuidad a la mejora de las condiciones urbanísticas en el entorno de La Alcazaba, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha informado hoy de la aprobación inicial, en el Consejo de Gerencia celebrado esta mañana, del expediente de expropiación, mediante tasación conjunta, de los bienes y derechos situados en esta manzana, pertenecientes al ámbito del PEDEI-CEN 7/160.



De esta forma, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, inicia formalmente el procedimiento para obtener la titularidad de las once viviendas unifamiliares que se encuentran en la citada manzana - otras cinco ya son propiedad municipal -, así como de otras seis propiedades plurifamiliares y un local comercial que forman parte del edificio que se encuentra en la esquina de la calle Hércules con la calle Almanzor. La superficie total afectada por el procedimiento de expropiación es de 1.751 m². El gasto autorizado para esta actuación se eleva a la cuantía de 1.096.932,98 euros, partida consignada en el presupuesto de la Gerencia Municipal.



La propuesta de aprobación, que ha contado con el voto favorable del Grupo Municipal Popular, y la abstención del resto de grupos municipales, incluye el sometimiento a exposición pública, por el plazo de un mes, de dicho expediente, “dando traslado a los interesados del acuerdo para que puedan formular las observaciones y reclamaciones sobre todo aquello que estimen conveniente, en particular en lo que concierne a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos”, ha explicado Martínez Labella.



“Para el reconocimiento del derecho de realojo que puedan tener algunos, los interesados deberán presentar el título de ocupación legal y acreditar que la vivienda constituye el domicilio de la persona que la ocupa durante un periodo superior a los 183 días al año”, ha precisado la responsable de Urbanismo, reconociendo la “importancia” de este paso en el proceso de transformación que el Ayuntamiento ha iniciado en esta parte de la ciudad y que, como recoge el planeamiento para la zona, “vendrá a incrementar el espacio de zona verde y a concluir, como broche, actuaciones tan singulares como la ampliación de la calle Pósito, la conexión viaria con la calle Almanzor, el proyecto Jardines Mediterráneos de La Hoya y el acceso peatonal a San Cristóbal”.



Igualmente, en los acuerdos propuestos se encuentra el de aceptar las propuestas de realojamiento por las personas que acrediten ser titulares de dicho derecho. Martínez Labella ha insistido en la “dificultad” que cualquier proceso de expropiación puede tener, preguntada sobre plazos que se marca el Ayuntamiento para, obtenida la titularidad de todos esos inmuebles, proceder a su demolición, insistiendo en la “sensibilidad” que el Ayuntamiento de Almería tendrá en el proceso de consecución de estos suelos respecto de sus actuales propietarios “como por otra parte siempre ha actuado esta administración”.



Enajenación parcela

Entre los acuerdos adoptados por el Consejo de Gerencia se ha incluido además la propuesta de aprobación del expediente de contratación para la enajenación de una parcela de titularidad municipal destinada a vivienda en Barrio Alto, parcela resultante del proyecto de reparcelación del PERI-NAN-01/105.



Con una superficie de 174 m² y una edificabilidad de 805 m², la valoración mínima de esta parcela es de 151.979,73 euros (IVA excluido). Sobre esta parcela se prevé la construcción de siete viviendas, cinco de protección oficial y dos de vivienda libre. La propuesta se ha aprobado con los votos favorables del Grupo Municipal Popular y la abstención del resto de grupos con representación municipal.



Pretende el Ayuntamiento con esta enajenación "poner en valor" este suelo de forma que puedan empezar a desarrollar también las parcelas resultantes de la urbanización creada en esa zona tras la intervención municipal. Martínez Labella justifica la enajenación de esta parcela "debido al interés suscitado por parte de propietarios colindantes el desarrollo de la manzana de la que forma parte la parcela municipal, como parte del Patrimonio Municipal de Suelo"

