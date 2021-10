Capital El Ayuntamiento homenajea a los mayores con un acto festivo en la EMMA sábado 02 de octubre de 2021 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala Paola Laynez abre un evento que, en clave de fiesta “más que merecida”, es el reconocimiento a un colectivo de más de 37 asociaciones que “trabaja activamente por el desarrollo de la ciudad”



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha homenajeado a los mayores con un acto con el que, en clave de fiesta “más que merecida”, pretende agradecer a los almerienses de más edad “su sacrificio durante la pandemia” al tiempo que ser un reconocimiento a un colectivo de más de 37 asociaciones que “trabaja activamente por el desarrollo de la ciudad”.



Así lo ha subrayado la concejala delegada del área, Paola Laynez, que ha abierto un acto que, celebrado en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA), ha reunido a más de un centenar de personas mayores coincidiendo con la conmemoración, este 1 de octubre, del Día del Mayor. Una jornada que el año pasado, con motivo de la pandemia, hubo que aplazar y que hoy ha congregado no sólo a representantes del Consejo Local del Mayor, sino también a miembros de las diferentes asociaciones de mayores inscritas en el registro del Ayuntamiento.



A todos ellos ha querido Laynez dar las gracias. Gracias “por poner ilusión, ganas de seguir sumando y mucho interés por participar en lo que pasa a su alrededor”, además de por “el enorme sacrificio que han hecho durante este último año y medio en el que la pandemia los ha convertido en uno de los colectivos más vulnerables frente al COVID”. Su ejemplo y sus ganas de seguir adelante, ha señalado la concejala, les vale todo el reconocimiento de la ciudad de Almería.

Homenaje a Josefa, de 93 años

“Almería os debe mucho. No en vano la ciudad que hoy disfrutamos es la que habéis ayudado a construir. Y ahora, lejos de dejaros descansar, queremos seguir contando con vosotros para, de forma más sosegada, sumar vuestras opiniones, sugerencias e iniciativas a la construcción de la ciudad”, ha dicho la concejala de Familia, que ha recordado cómo el Ayuntamiento ha aprobado recientemente el V Plan del Mayor (2021-2025) para, a través de acciones y políticas sociales, mejorar la calidad de vida de todos los mayores de la ciudad.



Un Plan que da continuidad a los cuatro anteriores pero que es “todavía más ambicioso” y quiere contar con todos los mayores, “sin dejar a nadie atrás”. Así lo ha indicado la concejala momentos antes del inicio de la gala por el Día del Mayor que ha contado con música, una reflexión intergeneracional y la presentación del programa Mayor Seguridad de la Policía Nacional.



Organizada por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, la fiesta es "reflejo" de lo que pretende este V Plan del Mayor, y que no es otra cosa que "situar a las personas de más edad en el centro del avance de la ciudad". Por eso, el Ayuntamiento ha homenajeado en la persona de María Josefa Herrada Pérez,de 93 años y usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, a todos los mayores de Almería. Y "porque sumar años es importante, pero más lo es sumar vida a los años", los mayores congregados en la EMMA han disfrutado de la música de Lumaga y Paco Nieto, y de la carta dirigida a todos los mayores de una niña de 12 años.

