Festicómic El Ejido 2021 se convierte en la ‘cita por excelencia’ de los jóvenes con los tebeos

sábado 02 de octubre de 2021 , 19:20h

El Teatro Auditorio acoge desde hoy y hasta mañana la celebración de ‘Festicómic El Ejido’, la que está considerada la fiesta del tebeo más importante de la provincia, que en su primer día se ha convertido en un éxito de participación principalmente entre el público más joven. En la edición de 2021, este evento gratuito, llega cargado de buenas propuestas dentro de una programación muy completa y que incluye destacadas novedades.



La edil municipal, Delia Mira, no ha querido perderse esta cita con los superhéroes y las viñetas, por lo que desde esta mañana ha estado recorriendo los diferentes stands junto al presidente de la Asociación Cultural Diablo, Víctor Cara, para felicitar a los participantes por su implicación en este encuentro donde el cómic es el protagonista, que cuenta con la presencia de destacados autores como Santiago Girón, Mateo Guerrero, Manuel Vidal, Luis Montes, Víctor Cara, Cyclo o Don Aitor.



El evento, que cumple su décimo aniversario, está organizado por la Unidad de Juventud del Ayuntamiento y la Asociación Cultural Diablo con la colaboración de la Diputación de Almería, Indalweb, No Fijar Carteles y Eugenio García Publicidad. Es por ello que la edil de Juventud del Ayuntamiento de El Ejido, Julia Ibáñez, ha puesto de relieve que “se trata de una actividad dirigida especialmente a los jóvenes, que son los que manifiestan principalmente una gran afición por este género, y se convierte además en una excelente alternativa cultural y de ocio para el fin de semana”.



Como novedad este año, se han ampliado las localizaciones y los amantes de este medio están pudiendo disfrutar de varios espacios tanto en el interior como en el exterior del Teatro Auditorio. De este modo, a lo largo de la jornada de hoy y mañana, están teniendo y tendrán lugar en la entrada al Auditorio las presentaciones de los cómics ‘Las vacaciones del ángel de la guarda’, de Antonio Maldonado y Santiago Girón; y ‘Maestro del Terror’ de Manuel Vidal; además de la charla con Vicente Cifuentes y presentación del cómic Whodunnit?.



Esta tarde tendrá lugar la presentación del colectivo Nakama y sus publicaciones de cómic digital en la plataforma Faneo. También se llevará a cabo la presentación del último número de la revista de la Asociación La Duna con ‘Versión Imposible’; y la del cómic Conan VS Cthulhu. Las proyecciones llegarán esta tarde en la Saba B de la mano de ‘My Hero Academia: el despertar de los héroes’, a partir de las cinco de la tarde; y mañana, domingo, a la misma hora, tendrá lugar ‘Tiempo Contigo’.



La Sala A del Teatro Auditorio acogerá esta noche, a partir de las 21.30 horas, las actuaciones de dos grandes artistas de Hip-Hop, el almeriense Cyclo y el rapero local Don Aitor, que ofrecerán sendos conciertos gratuitos.



Mañana, domingo, se llevará a cabo otra presentación la del cómic ‘Las aventuras del pequeño Gustavo’ de Santiago Girón y Sr. Curry, de DRakul ediciones y la Universidad de Almería; así como la del crowfunding de Evania, en tierras primiogenias de Víctor Cara y Santiago Girón y de la nueva editorial Diablo Comics. Y no faltarán las charlas como la que ofrecerá Mateo Guerrero.



Ya por la tarde, los aficionados al mundo de las viñetas podrán disfrutar del encuentro con Luis Montes y de la presentación del Cómic Gryphhon. También la programación contempla una la charla-coloquio en el programa de radio Onda Cero Universo 9.



Los personajes de Astérix y Obélix son la temática de la tradicional exposición de originales páginas de cómic e ilustraciones de autores provinciales que se puede disfrutar en el Hall del Teatro Auditorio.



De igual modo, debido al éxito obtenido en la primera edición, se volverá a lanzar el Concurso provincial de ‘Cómic Festicómic 2021’. Todo aquel que le guste crear historietas de cómic, que tenga entre 12 y 30 años y sea de la provincia de Almería puede participar, teniendo en cuenta las categorías: primera categoría, jóvenes de 12 a 15 años; segunda categoría, jóvenes de 16 a 19 años; y tercera categoría, jóvenes de 20 a 30 años. El plazo para participar arrancará el fin de semana del Festicómic y con fecha límite en enero de 2022.



Ibáñez ha concluido que “sin duda se trata de una edición que viene cargada de novedades y a la que el público está respondiendo de forma muy positiva y que esperamos que sirva de inspiración para futuros cómics”.



