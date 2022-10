Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento impulsa el Plan Municipal de Accesibilidad Museística jueves 27 de octubre de 2022 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa presenta las líneas maestras de un Plan participativo y en fase de diagnóstico que aborda la plena accesibilidad física, cognitiva y sensorial de los espacios museísticos municipales Un paso más en el camino hacia una accesibilidad universal. Así ha definido hoy la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el nuevo Plan Municipal de Accesibilidad Museística de Almería que ha presentado junto a la directora de la asociación ‘A Toda Vela’; Isabel Guirao, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Vélez, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque. Desarrollado en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades, a través del Área de Promoción de la Ciudad, coordinado por la asociación ‘A toda Vela’ y la participación directa de las asociaciones de personas con discapacidad Asoal, ONCE y Verdiblanca, la alcaldesa ha felicitado el “impulso” que hoy se ha dado, con su puesta de largo, a un plan “sencillo, accesible y participativo para asegurar la accesibilidad física, cognitiva y sensorial que llegará a todos los espacios museísticos de titularidad municipal: la Casa del Poeta José Ángel Valente; Casa del Cine; Museo de Arte Doña Pakyta; Museo de Arte Espacio 2; Centro de Interpretación Patrimonial; Museo de la Guitarra, escenario de la presentación hoy del Plan; los Refugios de la Guerra Civil; los Aljibes Árabes y el Mesón Gitano”, ha enumerado Vázquez. “Ningún otro edificio tiene más vocación de apertura que un museo. Un museo es algo más que un contenedor de obras de arte. Es una invitación a descubrir, a mirar, a aprender y a sentir”, ha explicado la regidora, reconociendo que “no hay nada más injusto que una persona, por tener unas capacidades diferentes a la mayoría, no pueda disfrutar de lo que es y de lo que supone un museo”. Eliminar barreras “Queremos eliminar barreras y garantizar la máxima accesibilidad posible para todos los espacios museísticos de Almería”, ha explicado la alcaldesa, abogando por “seguir avanzando en el sentimiento de pertenencia e inclusión de los ciudadanos y seguir avanzando en el compromiso de este Ayuntamiento para garantizar la dignidad y el respeto de todas las personas”. En fase de diagnóstico, de la mano de los colectivos y asociaciones que trabajan por la inclusión y la accesibilidad, el resultado de esta fase de trabajo determinará “las actuaciones e inversiones necesarias que precisen los espacios museísticos”, ha explicado Vázquez. “Este importante Plan de Accesibilidad debe de contar con una inversión no solo económica, sino también social y cultural, aportación que vendrá también de la mano de “una evaluación constante de todos los entornos, productos y servicios implementados. Haremos seguimiento del cumplimiento de los estándares de accesibilidad y observaremos cómo se desenvuelven los distintos tipos de personas en el entorno, a través de encuestas de satisfacción además del trato adecuado hacia las personas con discapacidad”, ha subrayado la alcaldesa. María del Mar Vázquez ha subrayado el compromiso municipal “de hacer partícipe a la sociedad almeriense de este Plan”, entendiendo la accesibilidad y la inclusión “una tarea que compete a todos”. Para hacer llegar a la sociedad esa tarea se difunde con la presentación de este plan la identificación del mismo “a través de un logo sencillo, accesible y directo, cuyos colores nos recuerdan que hay cuatro tipos de accesibilidad: física, intelectual, sensorial para personas sordas y sensorial para personas ciegas”. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Almería, José Vélez, ha agradecido también la participación que en esta plan tienen colectivos y asociaciones como A Toda Vela, Asoal, Verdiblanca o la ONCE, abogando porque los museos “se abran al conjunto de la sociedad, sin ningún tipo de barreras”. En este sentido, ha felicitado que “Almería cuente con espacios museísticos únicos que además ahora se completan con un plan de accesibilidad único, espacios que se han creado para todos y que todos, sin excepción, debemos disfrutar”. A la vanguardia Por su parte, Isabel Guirao, directora de ‘A Toda Vela’, se ha mostrado “muy feliz” por esta convocatoria que hace realidad “un proyecto surgido hace solo unos años que, de la mano de la iniciativa público-privada y de la colaboración del Ayuntamiento de Almería, es hoy una realidad”. Un plan que Guirao ha calificado de “visionario e integral” que coloca a esta ciudad y a su consistorio, una vez más, “a la vanguardia en materia de inclusión y que además servirá de excusa para seguir sensibilizando a la sociedad en materia de accesibilidad”. “En un museo se viven experiencias y con este Plan de Accesibilidad vamos a permitir que muchas personas que hoy no pueden vivir esa experiencia, porque no pueden ver, tocar o escuchar, puedan finalmente hacerlo. De forma coordinada venimos trabajando en esa necesaria fase de diagnóstico, que está abierto a cualquier ciudadano o colectivo, y que vendrá a definir qué necesidades en materia de accesibilidad pueden ser atendidas por la administración. Con esos datos y esa ficha de accesibilidad que se va a elaborar, empezaremos a trabajar”, ha explicado Isabel Guirao, indicando que esa labor “no se limitará únicamente a aspectos físicos de los espacios museísticos, también a su contenido. 