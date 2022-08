Capital El Ayuntamiento inicia la campaña “Desembolsa Almería” jueves 11 de agosto de 2022 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La iniciativa, una más para concienciar sobre los problemas derivados del uso del plástico, se enmarca dentro de la Agenda Urbana y arrancará este sábado con un stand informativo, un taller y la recogida de residuos El Ayuntamiento inicia este domingo, 14 de agosto, la campaña “Desembolsa Almería” con actividades en El Alquián y la playa del Zapillo, una iniciativa cuyo objetivo principal es concienciar a la ciudadanía y a los comerciantes acerca de los problemas derivados del uso del plástico, fundamentalmente de las bolsas que en su mayoría terminan en el mar. El proyecto se desarrolla en el marco del objetivo 4 de la Agenda Urbana Española y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La programación arrancará el mismo domingo en el mercadillo de El Alquián, donde se realizará una acción de sensibilización. Desde la apertura, a las 8 horas, se instalará un punto informativo en el que estarán expuestos dos bancos fabricados con redes de pesca y otros materiales recogidos en el mar. Han sido creados por Gravity Wave cuya misión es transformar y dar una segunda vida al residuo plástico del mar. Los visitantes aprenderán acerca de la economía circular y, entregando una bolsa de plástico, recibirán otra fabricada con plástico reciclado y cien por cien reciclable. Además, durante la jornada se repartirán dípticos divulgativos con información sobre economía circular, reciclaje y buen uso de los recursos naturales. El stand informativo se podrá visitar hasta las 14 horas. Sostenibilidad y reciclaje Las actividades de este programa contiuarán a partir de las 18 horas en la playa del Zapillo con un Taller Azul sobre sostenibilidad, reciclaje y medioambiente. Será impartido por la Fundación Ecomar, una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años impulsando acciones con impacto positivo en el medioambiente. Posteriormente, tendrá lugar una actividad de limpieza de residuos en la que la organización aportará un cuaderno de bitácora, una camiseta, guantes, bolsas y material promocional, así como un surtido de fruta y bebida para refrescar la jornada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

