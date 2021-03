Capital El Ayuntamiento instala contenedores de aceite doméstico usado domingo 14 de marzo de 2021 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Sostenibilidad Ambiental pone a disposición de los almerienses 120 contenedores destinados a recoger el uso proveniente de los domicilios



Un total de 120 contenedores específicos destinados a la recogida de aceites de uso doméstico, estratégicamente distribuidos en todo el término municipal, vienen a facilitar desde hace unos días el reciclaje. La colocación y distribución de estos puntos de recogida en la capital permitirá a los almerienses que su reciclaje pueda realizarse de la forma más cómoda, eficaz y efectiva, sin necesidad de trasladarse al punto limpio del Sector 20.



Y es que, como ha recordado el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, visitando uno de los puntos en los que ha quedado instalado este contenedor, acompañado de la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, era solo allí donde, hasta ahora, “los almerienses tenían la oportunidad de reciclar el aceite doméstico usado. Ahora esa posibilidad se ve aumentada con estos contenedores que nos van a ayudar en el objetivo municipal de seguir avanzando en el reciclaje de residuos, fomentando y facilitando, en este caso, el reciclaje de aceite usados, uno de los residuos que también más se genera a nivel doméstico”.



Además de no suponer un coste para las arcas municipales, este servicio repercute en importantes beneficios medioambientales, como la reducción en la contaminación de las aguas o los problemas que el vertido de este residuo produce también sobre la red de saneamiento municipal, así como el aprovechamiento que de este residuo se puede hacer en la producción de otros productos, como biocarburantes, jabones...



“Con una sociedad cada vez más concienciada con el reciclaje, en respuesta a la demanda de muchos ciudadanos de contar con lugares apropiados para el depósito de aceite doméstico usado y a la exigencia que nos imponemos de ser cada vez más eficientes en la gestión de los residuos, el Ayuntamiento viene a facilitar esa labor aumentando la disposición de contenedores de todo tipo”, ha explicado Fernández-Pacheco, invitando a la ciudadanía a hacer uso de estos nuevos contenedores en el objetivo de hacer de Almería una ciudad más sostenible.



La instalación de estos contenedores sigue al acuerdo de adjudicación del contrato para la recogida selectiva de aceite doméstico licitado por el Ayuntamiento y adjudicado a la empresa 'East West' por un canon de 6.300 euros anuales, por cuatro años, prorrogable a dos más.



Desde el Ayuntamiento se insiste en hacer un correcto uso de estos puntos específicos, incluidos en los entornos de las islas de reciclaje, para evitar el desecho de aceites usados en los contenedores convencionales.





Características contenedores

Fabricados en chapa galvanizada, estancos, ignífugos, con diseño antivandálico y de color gris, similar a los ya existentes, estos nuevos contenedores vienen diferenciados, además de por su tamaño, por el buzón de entrada del residuo, que es de color naranja.



El diseño final del contenedor incluye la leyenda indicativa del tipo de residuo que se puede depositar (aceite doméstico y no, por ejemplo, aceite de motor), así como un número de atención telefónica para avisos (900 921 889).



Desde el Ayuntamiento se ha insistido en hacer un correcto uso de estos puntos específicos, incluidos en los entornos de las islas de reciclaje, cuya ubicación puede conocerse a través de la página web www.almeriaciudad.es

