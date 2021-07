Capital El Ayuntamiento instala cuatro paneles informativos sobre incidencias miércoles 21 de julio de 2021 , 21:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ubicadas las primeras estructuras en la Rambla, en la glorieta situada entre c/ Suflí y Ctra. Granada, y en la salida de la Al-12, a la altura del Estadio de los Juegos, resta por situar el último panel sobre la rotonda de Pescadería





El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, ha instalado, repartidos en varios puntos de entrada a la ciudad, los nuevos paneles de mensajería variable que suministran información, concisa y sencilla, principalmente de servicio, a los conductores que por allí circulen sobre incidencias en las calles de la ciudad y la situación del tráfico.



Rambla Federico García Lorca, a la altura del Paseo de la Caridad; la rotonda situada entre las calles Suflí y Carretera Granada y la Al-12, a la altura del Estadio de los Juegos Mediterráneos son los tres primeros puntos en los que se ha instalado este sistema, incluido como parte del contrato de mantenimiento y control semafórico. Pendiente queda la instalación de un cuarto panel, que en este caso quedará emplazado en la rotonda de acceso a la ciudad por Pescadería.



La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha explicado que “con esta actuación se pretende ayudar y mejorar en las condiciones del tráfico rodado, mejorar la seguridad y dar al usuario información, que podrá ser en tiempo real en el caso de la situación del tráfico: incidencias, cortes de tráfico, retenciones...”



Además de lo anterior, los paneles de mensajería variables, gracias a su versatilidad, podrán incluir información más concreta, útil también para el usuario, derivada de la celebración de eventos u otras incidencias (cortes de carriles o calles por obras, pruebas deportivas, etc.) reportadas y programadas a través de la central de control semáfórico instalada en la Jefatura de la Policía Local.



Con este proyecto el Ayuntamiento de Almería pretende seguir creciendo en el número de elementos que, sirviéndose de las nuevas tecnologías, permitan mejorar la accesibilidad y la seguridad vial y disminuir los problemas medioambientales derivados del tránsito de vehículos o atascos, reduciendo emisiones de CO2 o de ruido.





Características técnicas



Dimensiones: 2720x1750x250 mm



Sistema: Full Color



Placa de LED alta luminosidad: Placa de circuito impreso donde están insertados los leds y el resto de componentes electrónicos.



Soporte monoposte sobre suelo.

