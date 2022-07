Capital El Ayuntamiento instala dos nuevas zonas de calistenia en El Toyo miércoles 20 de julio de 2022 , 17:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con una inversión de más de 26.000 euros estos nuevos espacios deportivos al aire libre vienen a sumarse a los ya existentes en otras zonas de la ciudad El Ayuntamiento de Almería ha concluido los trabajos de instalación de otras dos nuevas zonas de calistenia, ahora en el barrio de El Toyo. Las obras, ejecutadas a través del Área de Urbanismo e Infraestructuras, han supuesto la inversión total de 26.443,11 euros. Los trabajos de instalación de este equipamiento deportivo han sido ejecutados por la mercantil ‘Ludomáquina S.L.’ Con estás son casi ya una decena las zonas de calistenia que se pueden encontrar repartidas a lo largo del término municipal, sumándose así a las ya existentes en el Parque de los Periodistas, junto al Paseo Marítimo; en el Parque Nicolás Salmerón; en la Avenida Federico García Lorca, junto al anfiteatro; las instaladas en los barrios de Loma Cabrera y El Puche y las recientemente creadas y puestas en uso en la calle Bizet y en los Jardines de Enfermería, ambas en la Vega de Acá. Una modalidad en alza La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que esta actuación responde al compromiso municipal para seguir dotando de zonas para deporte ‘freestyle’ en todos los barrios, teniendo éstas una gran acogida entre los deportistas y la población más joven. Además, y en esta línea, esta actuación viene a dar respuesta a las demandas recogidas a través de los vecinos y como parte de los compromisos que asume el Ayuntamiento de Almería como parte de la Entidad de Conservación de El Toyo. La primera de estas zonas se encuentra ubicada en la pradera de césped natural junto a la Avda. Alfredo Goyeneche, próxima al Hospital de Alta Resolución de El Toyo y en las inmediaciones del hoy 1 de Alborán Golf En una superficie aproximada de 100 m² se han instalado varios elementos para la realización de ejercicios con una altura máxima de caída inferior a 1,50 metros, entre ellos una estructura de entrenamiento con estación de dominadas, escalera de barras vertical, tres barras de flexiones a distintas alturas y una escalera horizontal superior, ancha y alta para garantizar que cualquiera pueda colgarse y entrenar como desee. Se han incluido además en este espacio barras paralelas, un estación de flexiones con tres barras de empuje y una estructura de barras paralelas, en línea y a baja altura, adecuada para los ejercicios de equilibrio de dificultad avanzada. La segunda zona de calistenia, próxima a la pista de patinaje existente ocupa también una superficie aproximada de 100 m² incluyendo en ella, como elementos para la práctica deportiva, una estructura compuesta por cuatro pórticos de 2,71 m. y dos de 4,02 m. de altura, tres barras simples en diferentes alturas, un pórtico de anillas, una cuerda de trepa, una escalera inclinada, dos barras de dominadas, barras triangulares, una espaldera y dos escaleras horizontales. Para cumplir con la normativa de seguridad, y dado que la altura máxima de caída de esta estructura es de 2,80 metros se colocara en una zona de seguridad compuesta por capa de arena media lavada de río, de 40 cm espesor, lámina geotextil intermedia y subbase drenante formada por encachado de grava de 20 cm de espesor. En ambas zonas se ha incluido además la instalación de un cartel informativo de 110x10x200 cm. con información de seguridad y propuestas básicas sobre los ejercicios a realizar en cada uno de los elementos, representados con pictogramas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.