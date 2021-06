Capital El Ayuntamiento invierte 45.000 euros en caminos en el Paraje Cintas de La Cañada lunes 21 de junio de 2021 , 16:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado de vecinos y agricultores de la zona, comprueba el avance de los trabajos y reitera su compromiso con la agricultura almeriense





El alcalde de Almería Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado la zona de Paraje Cintas, en el barrio de La Cañada, donde el Ayuntamiento de Almería viene actuado en la mejora de dos caminos rurales. Acompañado del concejal de Agricultura, Juan José Segura, y de vecinos y agricultores de la zona, Fernández-Pacheco ha comprobado el avance de las obras, adjudicadas a la empresa Eiffage Infraestructuras, y que suponen la inversión municipal de 44.916,87 euros.



“Somos muy conscientes de la importancia que tiene la agricultura en nuestra ciudad: son miles de familias las que viven directamente de este sector, muchos los puestos de trabajo que genera y la riqueza que nos aporta. Es por ello que mejorar el entorno donde ejercen su trabajo es prioritario. En este caso, estamos asfaltando 750 metros lineales, muy transitados a diario”, ha explicado el alcalde, quien ha asegurado que la intención municipal es que los agricultores “solo se preocupen de cultivar y de seguir haciendo grande nuestra ciudad”.



Los trabajos, que se han desarrollado en su totalidad en esta jornada, han consistido en la pavimentación de los dos caminos mediante una capa de base de zahorra artificial, de diez centímetros de espesor, y una capa de rodadura realizada mediante una mezcla bituminosa en caliente, así como a su señalización vial, corrigiendo así su aspecto hasta el momento, sin asfaltar y con socavones.

Vecinos y agricultores contentos

La mejora de estos dos caminos rurales beneficia a un buen número tanto de agricutores que desarrollan su actividad en esta zona como de vecinos que viven aquí. Uno de estos agricultores es Juan José Gómez Herrería, socio de CASI, quien ha explicado los problemas que presentaban hasta ahora las vías. “La carretera estaba con piedras y baches, que hacían que se moviese la carga en el transporte, lo que empeoraba con la lluvia, haciendo que fuese muy difícil acceder a las viviendas o invernaderos”, ha relatado ,al tiempo que ha agradecido al alcalde “su implicación con la agricultura” y “la apuesta de seguir asfaltando caminos que tanta falta nos hacen”.



En esta misma línea, ha hablado Pedro Cabeo, vicepresidente de la Asociación En defensa de la Agricultura Almeriense, quien ha agradecido “el empeño del Ayuntamiento en ayudar, atender y solucionar los problemas del día día de la agricultura en Almería”.

Cinco millones en los últimos años

Para un Ayuntamiento como el de esta ciudad, con unas 4.000 hectáreas invernadas y más de 15.000 familias que viven directamente de la agricultura, solo en su fase de producción, la inversión en caminos rurales en “prioritaria”, como así se pone de manifiesto en los últimos años.



Tal y como ha señalado el alcalde, en los últimos años el Ayuntamiento, en colaboración de otras administraciones, ha invertido más de cinco millones de euros, ha arreglado 200 caminos y más de 150 kilómetros del término municipal de Almería. “Y tenemos la firme intención de seguir haciéndolo”, ha asegurado el primer edil, quien ha reiterado el “firme compromiso” con “el principal sector productivo que tiene la ciudad y la provincia y del que nos sentimos tan orgullosos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

