Capital El Ayuntamiento licita la gestión del Recinto Ferial para la próxima Feria lunes 21 de junio de 2021 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se trata de uno de los principales contratos que el Consistorio pone en liza dentro de la organización de las actividades de Feria, relativo tanto a la organización del recinto como de los servicios que presta a los feriantes



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, el expediente para la contratación de los servicios de gestión y organización del recinto ferial de cara a la celebración de la Feria y Fiestas de Almería 2021, con un presupuesto base máximo de ejecución de 81.747,60 euros.



Los servicios que habrá de prestar la empresa adjudicataria serán los de gestión de la ocupación de parcelas donde se desarrollen las actividades (recepción, atención y desmontaje del recinto por parte de los adjudicatarios de parcelas; gestión del suministro eléctrico para las instalaciones; el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, así como del recinto de conciertos del ferial). Mediante procedimiento abierto, la licitación de este contrato cuenta con un plazo de quince días para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas.



De esta manera, el Ayuntamiento sigue trabajando en el diseño y organización de las actividades previstas para la Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Mar, entre el 20 y el 28 de agosto, todo ello bajo el marco de las restricciones y recomendaciones sanitarias relacionadas con la COVID-19.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha explicado que con motivo de la celebración de la Feria se regula la adjudicación y uso de las parcelas del Recinto Ferial y la Feria del Mediodía para que sean ocupadas por feriantes desarrollando éstos su actividad en diversos sectores, justificando esta contratación en la necesidad “de llevar a cabo la organización del Recinto Ferial, así como la gestión de todos los trámites necesarios para la obtención de las licencias de carácter temporal, la necesidad de dotar de suministro eléctrico al Recinto Ferial así como realizar las conexiones y desconexiones de las instalaciones de los feriantes a las redes eléctricas municipales en el este espacio de tal forma que se garantice la seguridad y el orden en un trabajo de esta importancia”.





Capote de paseo

En la Junta de Gobierno que se ha celebrado hoy se ha adjudicado también el contrato menor de suministro y bordado del capote de paseo que lucirá en la próxima Feria el ganador de la Feria Taurina 2019, el diestro Francisco Ureña. El contrato, por importe de 4.961 euros, ha sido adjudicado a Enrique Vera García.



APP playas

Como parte también de los acuerdos de la Junta de Gobierno celebrada hoy, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha sido la adjudicación del contrato menor de adecuación de las funcionalidades de la APP Almería Ciudad para información a los usuarios sobre el uso de las playas, contrato adjudicado a la empresa 'Creatio Labs SCA' por importe de 3.593,70 euros. La vigencia del contrato será hasta el tres de octubre.



De esta forma, el Ayuntamiento, a través de esta APP, pretende informar a los usuarios de las playas de las condiciones y servicios que ofrece cada una de ellas, en tiempo real, para garantizar el adecuado uso en condiciones de seguridad. Esta herramienta servirá además para que los ciudadanos puedan comunicar averías y cualquier incidencia, posibilitando su subsanación de forma ágil.



Se ha adjudicado igualmente el contrato de suministro de fondos bibliográficos que pasarán a formar parte de las colecciones de las bibliotecas sucursales de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, durante el año 2021, a la mercantil Sociedad Anónima de Distribución, Edición y Librerías S.A. (DELSA) por importe de 13.083,20 euros.



Mediante este contrato el Ayuntamiento pretende seguir actualizando y dotando de fondos bibliográficos la red de bibliotecas municipales en las que se integran los espacios existentes en La Chanca, El Alquián, Los Ángeles, Cabo de Gata y la Biblioteca Central “José María Artero.



Reseñar por último de esta Junta de Gobierno la adjudicación del contrato menor de suministro de 500 placas de vado permanente para garajes de 3 o menos de 3 plazas y 150 placas de vado permanente para garajes de más de 3 plazas, a la mercantil Señalizaciones y Suministros 1981 S.L. por importe de 4.703,27 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.