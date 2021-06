Sucesos La Guardia Civil rescata el cadáver de dos personas en la playa Cala Rajá -Níjar lunes 21 de junio de 2021 , 16:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dada la dificultad de las condiciones de la mar, la Guardia Civil ha empleado en el rescate medios terrestres, marítimos y buceadores.



La Guardia Civil de Almería ha rescatado el cuerpo sin vida de dos personas en una zonal de difícil acceso en la Playa Cala Rajá de Níjar (Almería).



Debido a la gran dificultad para poder acceder al lugar, por las malas condiciones de la mar y de la orografía de la zona, ha sido necesario emplear medios terrestres, medios navales y buceadores que han efectuado la recuperación material de los cadáveres.



La maniobra de rescate ha sido de gran dificultad y riesgo personal para todos los Guardias Civiles intervinientes. También se ha contado con el apoyo del servicio aéreo del helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo.



Los agentes de la comandancia de Almería realizan inspección ocular en el lugar e inician investigación para determinar las causas del fallecimiento, activándose protocolo judicial y trasladando de los cuerpos para la identificación y realización de la autopsia.

