Capital El Ayuntamiento licita la seguridad en el Centro de Acogida domingo 06 de junio de 2021 , 21:20h

En Junta de Gobierno se ha aprobado también el borrador de Convenio entre Ayuntamiento, Diputación y la Empresa Municipal 'Almería Turística', para la edición y distribución, promocional y comercial, de 3.000 guías turísticas







El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de los servicios de vigilancia y seguridad que se prestan en el Centro Municipal de Acogida, con un presupuesto base de licitación de 219.766,01 euros.



El objeto de este contrato, aprobado por el órgano de Junta de Gobierno Local, es el de la prestación diaria de un servicio de control y acogida a los usuarios, personas en situación o riesgo de exclusión social, del Centro Municipal de Acogida. Entre las labores asignadas a los auxiliares del control y acogida se encuentra atender la recepción de usuarios, visitas y llamadas de teléfono; atender el control de las puertas de las dependencias del edificio, cuidando su puntual apertura y cierre; control y organización de las entradas y salidas de dormitorios, consigna, comedor y salón de ocio o cualquier otra actividad programada que así lo requiera, velar por que los usuarios del centro traten y conserven correctamente las instalaciones o el control, organización y reposición de los materiales de higiene que se entregan a las personas usuarias del Centro durante las tardes y fines de semana, además de dar cuenta al personal responsable del Centro Municipal de cuantas incidencias y/o anomalías observe dentro de las instalaciones, entre otros.



Actualmente este servicio se viene prestando por la Asociación Provincial de Personas con Discapacidad 'Verdiblanca', contrato adjudicado en diciembre de 2019, con un plazo de duración dos años.



Guía turística de la ciudad

También por el órgano de Junta de Gobierno se ha aprobado el borrador del Convenio entre la Diputación Provincial de Almería, el Ayuntamiento de Almería y la Empresa Municipal Almería Turística para la coedición de la “Guía Ciudad de Almería”, así como la participación económica en este convenio, por importe de 5.000 euros.



El documento, que deberá ser aprobado por todas las partes, reconoce también la aportación económica que realizarán el resto de administraciones y entidades participantes, esto es, la Diputación Provincial, con una aportación de 9.000 euros, y la Empresa Municipal 'Almería Turística', que lo hará por un importe de 4.000 euros. El total de la aportación coincide con el presupuesto estimado de los costes de la edición de esta Guía, para una tirada de 3.000 ejemplares



La obra constará de dos cubiertas distintas: una para distribución promocional y gratuita por parte del Ayuntamiento de Almería, y otra para distribución comercial por la Diputación de Almería.



En las cubiertas, portada de la obra y en sus portadillas interiores se indicará que se trata de la segunda edición actualizada y que la misma ha sido coeditada por el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería.



En el documento aprobado se incluyen también las obligaciones asumidas por todos los firmantes, en el caso del Ayuntamiento de Almería, además de colaborar en su financiación, la designación de la persona encargada como coordinador del monográfico para la redacción y supervisión de los textos, aportación de la información necesaria para la incorporación de los nuevos contenidos (itinerarios, equipamientos, etc.), así como la distribución institucional de la obra. En los mismo términos participará la Empresa Municipal 'Almería Turística'.



En su caso, la Diputación de Almería aportará el trabajo ya realizado por el Instituto de Estudios Almerienses para la primera edición de la obra (textos, ilustraciones y maquetación), que servirá de base para la nueva edición; la contratación de los servicios de coordinación del monográfico, autorías de textos e ilustraciones, material fotográfico, etc; la contratación de los servicios de maquetación y diseño gráfico, así como de los servicios de impresión para la edición de 3000 ejemplares.

Convenio 'A Toda Vela'

En la última Junta de Gobierno se aprobaba también la propuesta del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del borrador del Convenio entre el Ayuntamiento de Almería y la Asociación 'A Toda Vela' para el desarrollo de su proyecto de Oficina Municipal para la Promoción de la Autonomía Personal y la Vida Independiente de las personas con discapacidad intelectual (OVI Almería), un referente en atención social que, a iniciativa de esta asociación, encuentra apoyo institucional y económico desde el Ayuntamiento. El importe de la subvención concedida en el marco de este convenio es de 15.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

