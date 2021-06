Capital Las obras en Los Partidores, entre La Cañada y el Puche, comienzan la próxima semana domingo 06 de junio de 2021 , 21:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los trabajos tendrán una duración de cinco meses y en ellos el consistorio invertirá casi 370.000 euros El Ayuntamiento de Almería comenzará la próxima semana a ejecutar las obras de adecuación y mejora en la zona de los partidores. Así lo ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, tras la reunión mantenida junto a técnicos municipales con responsables de la empresa adjudicataria de estos trabajos, Construcciones Nila. En concreto, se ha señalado la fecha del miércoles, día 9, para comenzar unos trabajos que, de acuerdo con la propuesta de adjudicación de las obras, aprobada el pasado mes de mayo, tienen un plazo de ejecución de cinco meses. Con una inversión de casi 370.000 euros, esta actuación permitirá una sustancial mejora en las condiciones de la conexión viaria peatonal entre La Cañada y El Puche. Un compromiso que el Ayuntamiento viene a cumplir con los vecinos de Los Partidores y el barrio de La Cañada, respondiendo así a la petición vecinal para mejorar tanto las condiciones de accesibilidad como de seguridad vial, siendo esta una zona muy transitada por peatones y vehículos, en la que convergen muchos centros de trabajo además de ser un importante nudo de comunicación que conecta la antigua carretera nacional, el barrio de La Cañada y el campus de la Universidad de Almería. Martínez Labella espera del resultado de esta actuación una importante mejora en las condiciones del tramo que va desde la salida del paso subterráneo bajo la autovía del aeropuerto hasta la rotonda situada junto al cortijo Los Picos, aproximadamente un kilómetro de longitud al que se dotará de acerado, a ambos lados de la carretera, e iluminación, la principales demandas que se han recogido para esta zona y que se han plasmado en este proyecto. Ante el inicio de las obras se ha dispuesto la necesaria señalización vial advirtiendo de su desarrollo. En este sentido, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha pedido “disculpas” por las molestias que puedan ocasionar los trabajos, inconvenientes inevitables en toda obra que se tratarán de minimizar, fundamentalmente en lo que respecta al tráfico rodado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.