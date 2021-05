Capital El Ayuntamiento mejora la accesibilidad de una docena de paradas de bús sábado 01 de mayo de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Repartidas en diferentes calles y barrios de la ciudad, la remodelación de las plataformas permitirá un acceso más rápido y seguro a los usuarios y una mejor operatividad en las maniobras de aproximación y salida de autobuses





El proyecto de actuación para la mejora de la accesibilidad en una docena de paradas de autobús urbano, promovido por el Área de Seguridad y Movilidad, se encuentra actualmente en ejecución, con una inversión de casi 30.000 euros.



“Unas obras que avanzan y que ya son visibles en algunos de los doce puntos señalados en el proyecto de actuación”, ha explicado la responsable del área, María del Mar García Lorca, recordando que estos trabajos tienen por objetivo “mejorar las condiciones de accesibilidad para todos los usuarios de autobús, permitiendo un acceso más rápido y seguro tanto en la bajada como en la subida a los vehículos, y una mejor y mayor operatividad tanto en la conducción como en la realización de maniobras de aproximación y salida de los autobuses a estas paradas”.



Carretera de Ronda, Doctor Carracido, Avenida Federico García Lorca, Avenida Pablo Iglesias, Padre Méndez, Sor Policarpa, Carretera de Granada, Avenida del Mediterráneo y la Carretera Nijar-La Cañada (Cortijo Los Picos) son las vías que concentran el grueso de esta actuación. En más de la mitad de las paradas objeto de esta actuación se han iniciado los trabajos de obra civil, a través de demoliciones de calzada, excavaciones, rediseño de líneas de bordillos o de solería, a los que seguirá en todos los casos la necesaria y complementaria señalización vial.



En concreto, se puede apreciar el avance de estos trabajos en las paradas situadas en Carretera de Ronda, a la altura del número 137; Doctor Carracido, con dos paradas a la altura de los números 12 y 38; Avenida Padre Méndez, sobre el número 119; Avenida Pablo Iglesias número 25; a la altura de la calle Sor Policarpa, en Avenida Santa Isabel y en Carretera de Granada.



La concejala de Seguridad y Movilidad ha insistido en la "notable mejora" que en las condiciones de accesibilidad y también de seguridad vial propiciará esta actuación, estudiada por los técnicos municipales en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, Surbus. Ha querido también García Lorca "pedir disculpas por las molestias que estos trabajos pudieran provocar tanto en el uso de las paradas, por parte de los usuarios, como para los conductores, tratándose de una actuación sobre la vía pública", recordando que el plazo de ejecución del contrato, en su conjunto, es de cuarenta y cinco días.

