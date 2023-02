Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento muestra a Coag los servicios de la EDAR de El Toyo martes 14 de febrero de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las aguas regeneradas son uno de los recursos más esperados por el sector agrícola para solucionar el problema del agua de riego, sobre todo en áreas con tanta escasez de recursos hídricos como Almería La planta depuradora de El Toyo ha abierto sus puertas a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de Almería, para que pudiera conocer de primera mano el sistema de depuración de la EDAR y los proyectos para la reutilización agrícola de aguas regeneradas, Life-Phoenix e Incover, que se están implementando en la estación depuradora y que investigan soluciones efectivas para la reutilización agrícola de aguas residuales en la provincia de Almería. A la visita asistieron miembros de la Ejecutiva de la organización agraria, quienes pudieron comprobar in situ la calidad de las aguas obtenidas tras su depuración y desinfección, y estuvieron guiados y acompañados en las instalaciones por la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería, Margarita Cobos; el gerente de Aqualia en Almería, José Antonio Otero; el jefe de captación y tratamiento de Aqualia en Almería, Antonio Amazares; y la jefa de los proyectos de innovación de Aqualia, María José Quero, quienes guiaron y explicaron los pormenores de la investigación aplicada en la Estación, resolviendo las dudas y preguntas planteadas. Al finalizar el recorrido y explicación por las diversas fases de los proyectos, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha insistido en el compromiso del Ayuntamiento de Almería “de colaborar con los agricultores de manera general, mejorando los caminos rurales, vigilando la higiene rural o eximiéndoles del pago de tasas por instalación o ampliación de invernaderos, y específicamente facilitándoles el uso gratuito de las aguas depuradas de El Bobar para el riego a través de un tratamiento terciario”. En este sentido, Cobos ha reiterado la voluntad de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, “de seguir ayudando a nuestros agricultores, de seguir aportando agua a los cultivos agrícolas y de continuar investigando para ofrecer la mejor agua a nuestro campo”. Un argumento respaldado por el secretario Provincial de Coag Almería, Andrés Góngora, al destacar que “para nosotros como organización agraria es fundamental que todas las aguas, sobre todo las aguas regeneradas, se puedan usar en el sector. Estamos en una provincia que tenemos un déficit hídrico muy importante y por lo tanto es imprescindible que no se desperdicie ni una sola gota de agua”. El dirigente de Coag remarcó la importancia de proyectos como Life-Phoenix o Incover, asegurando que “iniciativas como éstas, del Ayuntamiento de Almería y Aqualia, de investigar terciarios diferentes a los que ya conocemos son fundamentales para el sector agrario. Administraciones y sector agrario debemos avanzar en la reutilización de las aguas y proyectos de este tipo pueden generar un futuro de colaboración primordial a través del cual demostrar tanto al consumidor español como al mercado europeo que el sector hace un buen uso del agua y que tenemos un compromiso absoluto en la recuperación de nuestros acuíferos”. Nuevos retos de reutilización en la agricultura de las aguas regeneradas Los proyectos Life-Phoenix e Incover, que en la actualidad se está desarrollando en la plata EDAR El Toyo, entre otras estaciones depuradoras andaluzas, se encuentran en la vanguardia de la investigación que en la actualidad se está llevando a cabo sobre el uso agrícola de terciarios. Así destacan entre sus avances el tratamiento en laguna de microalgas, flotación de aire disuelto y humedales; el Foto-Fenton solar y UV, una reacción química llamada foto-Fenton que es la base de varios tratamientos terciarios seleccionados para las pequeñas poblaciones; la desinfección por UV-LED, que da uso a la luz ultravioleta como medio de desinfección; o la absorción de nutrientes, sistema a través del cual se recuperan nutrientes y que se instala junto con los pretratamientos y procesos de desinfección, también en las pequeñas poblaciones (núcleos con caudales pequeños de 5m3/h). Cuentan asimismo con programas aplicados para poblaciones grandes y medianas, con iguales Decantación lamelar lastrada – CLARIFAST o la Flotación por ozono disuelto de alta velocidad – DOFAST. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

