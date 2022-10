Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento permitirá pantallas en las terrazas para el Mundial de Fútbol de Catar lunes 31 de octubre de 2022 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha dictado un Bando que recoge esta medida en apoyo del sector hostelero y la expectación generada por la participación de nuestra selección en esta cita mundialista La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha emitido un Bando municipal por el que autoriza a los establecimientos que cuenten con el permiso pertinente a trasladar a sus terrazas y veladores las pantallas y los dispositivos audiovisuales "sin amplificación de sonido" para que los clientes puedan seguir la retransmisión de los partidos del Mundial de Fútbol Catar 2022. Tal y como se recoge en el Bando esta medida "excepcional" tendrá vigencia únicamente durante la celebración del Mundial, entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, en atención al crecimiento y proyección del sector hostelero almeriense, y con el objetivo de facilitar la animación y el encuentro de los vecinos en las calles los días de partido. Desde el Ayuntamiento se señala que “la participación de España en un Mundial de fútbol es un acontecimiento que, además del lógico interés deportivo, genera un incremento de la actividad empresarial en el sector de la hostelería, dado el gran seguimiento que tienen todos los partidos, especialmente los de nuestra Selección Nacional” Igualmente, se apela al "buen criterio y sentido común" de los empresarios hosteleros almerienses, así como de los clientes y usuarios, a la hora de "hacer compatibles la emoción del deporte con el necesario derecho al descanso de los vecinos". El Bando se encuentra a disposición de los ciudadanos a través de la web municipal www.almeriaciudad.es Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.