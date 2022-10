Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El PMD invierte alrededor de 20.000 euros en el riego de los Complejos Deportivos lunes 31 de octubre de 2022 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se realizarán los trabajos en los CDM Los Ángeles, Tito Pedro, Los Pinos de El Alquián, La Cañada, Constantino Cortés, El Toyo-Retamar y Las Dunas de Cabo de Gata El Patronato Municipal de Deportes continúa trabajando en la mejora de los complejos deportivos municipales con el fin de que la cantera base y la sociedad almeriense pueda disfrutar de la práctica de un deporte seguro, así como de calidad. De esta manera, se ha ejecutado un contrato de 19.605 euros para acondicionar los diferentes espacios. Recientemente, los técnicos del PMD han realizado las reparaciones del sistema de riego del CDM Los Pinos de El Alquián, que ya han quedado operativas en el fútbol 11, y actualmente, se está trabajando en el fútbol 7. Además, han quedado reparados los cañones de riego del CDM Los Ángeles. Por ejemplo, para el CDM Tito Pedro, se atajarán los trabajos en las pistas de fútbol 11. En esta línea, en el CDM Los Pinos de El Alquián cambiarán el cañón de riego, entre otras, en las pistas de fútbol 7 y 11. En los Complejos Deportivos Municipales que se trabajará serán: CDM Los Ángeles, CDM Tito Pedro, CDM Los Pinos de El Alquián, CDM La Cañada, CDM Constantino Cortés, CDM El Toyo-Retamar y CDM Las Dunas de Cabo de Gata. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha reflejado que “se trata de unos trabajos necesarios para la base almeriense y nuestro objetivo desde el Patronato Municipal de Deportes es acondicionar todas las instalaciones para que se haga deporte en las mejores calidades. Almería es una ciudad de deporte y apostamos por ello”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

