Capital El Ayuntamiento pide fondos Next Generation para 15 proyectos turísticos

lunes 16 de mayo de 2022 , 18:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Presidencia y Planificación y portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha elogiado hoy la gestión que viene haciendo el Ayuntamiento de Almería de las ayudas y fondos procedentes de otras administraciones, principalmente europeos, respondiendo a una planificación “estratégica” determinada en gran medida por el Plan Estratégico, diseñando una hoja de ruta y modelo que ha permitido al Consistorio “acudir a cualquier convocatoria de ayudas y subvenciones del modo más efectivo posible, ayudas que financian hoy proyectos y se ejecutan, contribuyendo así al desarrollo y progreso de esta ciudad”, ha subrayado. En rueda de prensa para explicar el contenido de los acuerdos adoptados el pasado viernes en Junta de Gobierno Local, Vázquez ha desgranado el importante montante en inversión, en ejecución de proyectos o en la redacción de los mismos aprobados para los barrios de La Chanca-Pescadería, Barrio Alto o el Casco Histórico (casi dos millones de euros en total), que responden “a la planificación y buena gestión que se hace de los recursos públicos, de los que se tienen y de los que se obtienen, se llamen FEDER, EDUSI o Next Generation”, ha explicado Vázquez. Precisamente, en esta línea anunciaba que, con un presupuesto de 3,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Almería ha presentado de nuevo su solicitud de participación en la convocatoria “extraordinaria” de Planes de Sostenibilidad en Destinos Turísticos para entidades locales, en el marco de los proyectos financiables a través de los fondos ‘Next Generation’. “Vuelve el Ayuntamiento a concurrir a esta convocatoria, ahora extraordinaria, de Fondos Next Generation con proyectos centrados en el destino turístico Cabo de Gata e intervenciones que concentramos en El Toyo, y cuya inversión se estima en 3,2 millones de euros para los cuatro ejes de este programa”, ha explicado Vázquez, recordando que en gran medida “son proyectos, financiables al cien por cien, que en anteriores convocatorias no obtuvieron esa financiación y para los que ahora somos más optimistas respecto a su consecución”, reconocía. El periodo de ejecución de estos proyectos por parte de las entidades locales, aceptada la solicitud y concedida la financiación, se llevaría a cabo durante un periodo máximo de tres años, en las anualidades 2023, 2024 y 2025. “Como ya avanzamos en su día, el objetivo de las actuaciones englobadas en esta solicitud incide en el compromiso municipal de transformar el destino turístico de El Toyo-Cabo de Gata, posicionando El Toyo como destino turístico de referencia en turismo activo, dando respuesta a las necesidades del territorio como la estacionalidad turística, la accesibilidad o la movilidad sostenible”, ha añadido. Cuatro ejes y quince propuestas En esta ocasión, el Ayuntamiento concurre con quince actuaciones diferentes “ajustadas a las bases de esta nueva convocatoria de los fondos 'Next Generation', dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que contempla cuatro ejes de actuación. En el eje 1, en el que se encuadran actuaciones de transición verde y sostenible, se han incluido entre otros los proyectos de rehabilitación sostenible del Pabellón Municipal de Deportes de El Toyo para su adaptación al cambio climático o la restauración ambiental del solar junto al complejo deportivo municipal. Esta línea, orientada a la mejora, adecuación y desarrollo de las dotaciones existentes en pro de la sostenibilidad ambiental, la puesta en valor de los recursos de turismo activo y la optimización de su gestión, supone una inversión de 545.000 euros. Eje 2. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética. En este eje quedan incluidas actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética y la introducción de energías renovables en edificios municipales del destino turístico, la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos o la mejora de la infraestructura ciclista y el itinerario GR-92 Costacabana-El Toyo y Cabo de Gata, que en anteriores convocatorias se presentaba en otra línea. El presupuesto de las actuaciones contenidas en este eje es de 833.100 euros. Eje 3. Actuaciones en el ámbito de la transición digital. Este eje va dirigido a la optimización de la oferta y los servicios turísticos a partir de la digitalización. Quedan incluidos en este eje la dotación de equipamiento TIC y audiovisual para el Palacio de Congresos, mejora de la atención turística a través de una mejor conectividad wifi y herramientas digitales o el equipamiento TIC de la Torre de San Miguel de Cabo de Gata (BIC) como espacio expositivo y de recepción de visitantes. El presupuesto en esta línea se ha cifrado en 321.900 euros. Eje 4. Actuaciones en el ámbito de la competitividad. Este eje esta orientado a la mejora del posicionamiento de El Toyo como destino turístico de turismo activo basado en el deporte. En este sentido el Plan incluye acciones de desarrollo de infraestructuras de golf (Casa Club), la instalación de equipamientos para facilitar la práctica de deportes naúticos, la construcción de equipamiento para el turismo activo, la creación de un Club de Producto de Turismo Activo o planes de captación de eventos y congresos, entre otras. 1.500.000 euros tiene de presupuesto este eje de actuación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.