Es una información de noticiasdealmeria.com Capital El Ayuntamiento pondrá en uso del antiguo Colegio Virgen del Socorro viernes 14 de octubre de 2022 , 21:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba además la redacción de proyectos para seguir actuando en la mejora de la urbanización de Barrio Alto noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería ha aprobado esta mañana el proyecto de rehabilitación del antiguo Colegio Virgen del Socorro, en Pescadería. Pendiente ahora de su licitación, las obras cuentan con un presupuesto base de 905.975,67 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Como ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras y portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, el objeto de esta actuación es la rehabilitación integral del edificio, antiguo colegio ubicado entre la Avenida del Mar y la calle Socorro, diseñado por el arquitecto Guillermo Langle en el año 1963, para su puesta en uso como dotación para el barrio. En este sentido, ha precisado que, de acuerdo al proyecto, la primera fase de rehabilitación que se afronta para la recuperación de este inmueble se circunscribe a la reparación de la estructura y de la carpintería exterior, la rehabilitación de la cubierta y de la totalidad del cerramiento exterior, además del acondicionamiento de la planta baja y del patio. El inmueble ocupa una superficie de solar de 672 metros cuadrados de planta y cuenta con una superficie construida de 1.287 metros cuadrados, dividida en tres plantas. Se trata de una de las actuaciones contempladas dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado DUSI ‘Almería Ciudad Abierta’, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Barrio Alto También en el marco de la Estrategia DUSI (Línea 6), la Junta de Gobierno Local ha aprobado el orden decreciente de las proposiciones presentadas, dos durante el proceso de licitación, para la contratación de los servicios de redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y responsable de contrato de las obras de reurbanización de Plaza Azucena, Plaza Acequieros y entorno, en el Barrio Alto. La propuesta elevada a la Junta de Gobierno declara como oferta económicamente más ventajosa la presentada por la mercantil ‘Castillo Miras Arquitectos S.L.P.’, por importe de 30.564,60 euros y un plazo de ejecución en la redacción del proyecto de cinco meses. El presupuesto de licitación para esta contratación ha sido de 50.965,20 euros. “Esta nueva actuación en Barrio Alto se ha diseñado como parte del proceso de remodelación y reordenación urbana de esta zona y tendrá una inversión aproximada, que ahora determinará la redacción del proyecto, de unos 600.000 euros”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, aclarando que el presupuesto de inversión de esta actuación se afronta con los sobrantes de la línea de actuación de los fondos DUSI. La superficie de actuación para esta nueva fase que se plantea para esta zona es de unos 3.000 m². noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

