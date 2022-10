Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Nuevos soportes para aparcar bicis y patinetes viernes 14 de octubre de 2022 , 22:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Por algo más de 18.000 euros La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería celebrada hoy se ha incluido también la adjudicación, en el marco de otra de las líneas de actuación de la Estrategia DUSI (Línea 3), el contrato menor para el suministro e instalación de aparcabicicletas y aparcapatinetes. Este contrato incluye la dotación e instalación de diez aparcapatinetes con una capacidad total de cien patinetes (10 patinetes por cada módulo), que quedarán dispuestos en ubicaciones próximos a centros educativos, edificios públicos, vías ciclistas y zonas peatonales. También la instalación de diez aparcabicicletas, con 48 soportes tipo U invertida a repartir en diez ubicaciones según criterio de la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad, en respuesta a las peticiones formuladas en este sentido también desde centros educativos y/o edificios y espacios públicos. Se completa este contrato con el suministro de veinte señales verticales rectangulares de estacionamiento. El contrato ha sido adjudicado a la mercantil ‘Benito Urban S.L.U’, por importe de 18.034,20 euros. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.