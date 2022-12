Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El Ayuntamiento prepara un Plan Municipal de Accesibilidad Universal viernes 09 de diciembre de 2022 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, avanza, como paso previo, la adjudicación de los servicios para la generación de la plataforma de gestión municipal de accesibilidad La concejala de Servicios Municipales y Playas, Sacramento Sánchez, ha adelantado hoy que, en breve, se adjudicará el contrato de servicios para la generación de la plataforma de la aplicación de gestión municipal de accesibilidad, definida como “palanca de transformación que permita, en materia de accesibilidad, mejorar multiples aspectos de la ciudad, contar con una visión clara sobre el estado y calidad de los diferentes espacios y vías públicas para, de esa manera, adoptar decisiones y estrategias basadas en información real y directa de la realidad física de la ciudad”, todo ello como paso previo para llegar al diseño y definición de un Plan Municipal de Accesibilidad Universal. Así lo ha trasladado la edil en el debate de la moción que se ha elevado hoy al Pleno para la adaptación, con pictogramas, de los parques infantiles de la ciudad, para que estos puedan ser accesibles a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), donde ha vuelto a subrayar el “compromiso” de extender los pictogramas no solo a parques infantiles sino también a espacios y edificios públicos esta medida para seguir impulsando la “accesibilidad”. Sacramento Sánchez ha defendido los avances que en esta materia se vienen produciendo con el Partido Popular al frente del Ayuntamiento. “La inclusión es una seña de identidad en las políticas municipales y se ejerce de manera transversal”, ha defendido, relatando, en el caso de las áreas de juegos infantiles, la inclusión de pictogramas atendiendo a la diversidad de discapacidades en espacios como el Parque de las Familias, el espacio más simbólico que, en este sentido, existe hoy en la ciudad. “El Ayuntamiento tiene como objetivo garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos, a través de la accesibilidad universal”, ha insistido Sánchez, abogando por una ciudad “cada día mas amable y accesible para todos”. Ha recordado la concejala que el Plan de Accesibilidad que se ha elaborado para los museos, presentado recientemente, se va a extender al resto de edificios municipales y espacios públicos, reiterando la “sensibilidad” que el Equipo de Gobierno tiene respecto de las necesidades de todos los ciudadanos y colectivos, “mucho más de aquellos que necesitan una atención especial y, en el caso de los niños, más si cabe, no limitando esa atención simplemente a las personas con discapacidad cognitiva, sino tambien extender esta atención al resto de discapacidades: fisicas, auditivas, visuales... Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

